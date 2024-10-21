GiliSoft Image Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|8.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|381.93 Мб
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GiliSoft Image Editor – это программа для редактирования изображений, которая предоставляет пользователю доступ к широкому набору функций для работы с изображениями. Приложение разработано таким образом, чтобы удовлетворить как базовые, так и более сложные потребности в обработке графики, сохраняя при этом простоту использования. Основное назначение программы – помочь пользователям выполнять такие задачи, как обрезка, изменение размера, улучшение качества изображений, а также применение фильтров и наложений.
Интерфейс GiliSoft Image Editor построен логично и интуитивно понятно. Пользователь может последовательно выполнять различные операции по обработке изображений, от базовых действий до более сложных задач. Хотя программа не поддерживает работу со слоями, для большинства пользователей это не является серьезным недостатком, так как базовых функций вполне достаточно для повседневной работы с изображениями. GiliSoft Image Editor позволяет легко применять эффекты, корректировать яркость, контрастность, добавлять рамки, изменять фокус и другие параметры, необходимые для получения желаемого результата.
Программа подходит для пользователей, которым требуется инструмент для быстрого и удобного редактирования изображений без лишних сложностей. Несмотря на свою простоту, GiliSoft Image Editor предоставляет достаточно мощные функции, которые могут удовлетворить большинство потребностей в обработке графики.
Основные возможности GiliSoft Image Editor:
- Удобная обрезка и изменение размера изображений.
- Применение различных фильтров и эффектов.
- Добавление рамок и наложений.
- Настройка яркости, контрастности и глубины фокуса.
- Интуитивно понятный интерфейс без перегруженности лишними функциями.
- Возможность быстрой обработки изображений для повседневных нужд.
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