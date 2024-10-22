Vovsoft Image Pixelator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.33 Мб
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VOVSOFT - Image Pixelator — это программа для создания пикселизированных изображений, которая ориентирована на простоту использования и автономную работу. Она позволяет пользователям применять пиксельный эффект к фотографиям, создавая ретро-стиль изображений, напоминающий старые 8-битные игры. В отличие от сложных графических редакторов, Image Pixelator предлагает возможность быстрого изменения стиля изображения без необходимости глубокого погружения в сложные инструменты редактирования.
Программа поддерживает работу с такими популярными форматами файлов, как JPG, PNG и BMP, что делает ее удобной для пользователей, работающих с различными типами изображений. Простой и понятный интерфейс программы позволяет загружать файлы для обработки как вручную, так и автоматически, что особенно удобно при работе с большими наборами данных. Кроме того, программа поддерживает пакетную обработку файлов, что существенно ускоряет работу с множеством изображений.
Несмотря на свою простоту, Image Pixelator предлагает несколько настроек для управления уровнем пикселизации. Пользователь может выбрать выходную папку и вручную настроить масштаб эффекта. Доступны два основных типа пиксельных эффектов: простой и более сложный эффект квадродерева, который позволяет получить интересные и уникальные результаты. Простой эффект подчеркивает ретро-эстетику, а квадродерево открывает новые возможности для художественного подхода к обработке изображений.
Основное преимущество программы заключается в том, что она не требует интернет-соединения для работы и может использоваться оффлайн, что исключает необходимость загрузки изображений в сеть. Это особенно актуально для пользователей, которые заботятся о конфиденциальности своих данных.
Основные возможности приложения VOVSOFT - Image Pixelator:
- Применение пиксельного эффекта для создания ретро-изображений;
- Поддержка форматов JPG, PNG и BMP;
- Возможность ручного выбора файлов или автоматическая обработка папки;
- Пакетная обработка изображений;
- Настройка уровня пикселизации и выбор выходного каталога;
- Два типа пиксельного эффекта: простой и квадродерево;
- Работа в автономном режиме без необходимости интернет-соединения.
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