Vovsoft Image Pixelator для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.33 Мб
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Vovsoft Image Pixelator скриншот № 1

VOVSOFT - Image Pixelator — это программа для создания пикселизированных изображений, которая ориентирована на простоту использования и автономную работу. Она позволяет пользователям применять пиксельный эффект к фотографиям, создавая ретро-стиль изображений, напоминающий старые 8-битные игры. В отличие от сложных графических редакторов, Image Pixelator предлагает возможность быстрого изменения стиля изображения без необходимости глубокого погружения в сложные инструменты редактирования.

Программа поддерживает работу с такими популярными форматами файлов, как JPG, PNG и BMP, что делает ее удобной для пользователей, работающих с различными типами изображений. Простой и понятный интерфейс программы позволяет загружать файлы для обработки как вручную, так и автоматически, что особенно удобно при работе с большими наборами данных. Кроме того, программа поддерживает пакетную обработку файлов, что существенно ускоряет работу с множеством изображений.

Несмотря на свою простоту, Image Pixelator предлагает несколько настроек для управления уровнем пикселизации. Пользователь может выбрать выходную папку и вручную настроить масштаб эффекта. Доступны два основных типа пиксельных эффектов: простой и более сложный эффект квадродерева, который позволяет получить интересные и уникальные результаты. Простой эффект подчеркивает ретро-эстетику, а квадродерево открывает новые возможности для художественного подхода к обработке изображений.

Основное преимущество программы заключается в том, что она не требует интернет-соединения для работы и может использоваться оффлайн, что исключает необходимость загрузки изображений в сеть. Это особенно актуально для пользователей, которые заботятся о конфиденциальности своих данных.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Image Pixelator:

  • Применение пиксельного эффекта для создания ретро-изображений;
  • Поддержка форматов JPG, PNG и BMP;
  • Возможность ручного выбора файлов или автоматическая обработка папки;
  • Пакетная обработка изображений;
  • Настройка уровня пикселизации и выбор выходного каталога;
  • Два типа пиксельного эффекта: простой и квадродерево;
  • Работа в автономном режиме без необходимости интернет-соединения.
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