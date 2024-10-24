Цветной фильтр экрана для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hardy-infinity
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8.44 Мб
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Цветной фильтр экрана – это удобное приложение, которое позволяет изменять цвета на экране устройства, предоставляя пользователю возможность более гибко настраивать параметры отображения. Основное предназначение приложения заключается в снижении воздействия синего света, который может вызывать напряжение глаз и нарушать сон. Для этого предусмотрена функция изменения цветовой палитры экрана в теплые тона, такие как оранжевый или желтый. Также пользователи могут затемнить экран до уровня, который недоступен в стандартных настройках устройства, применяя черный фильтр.
Приложение адаптируется к окружающей среде благодаря автоматическому режиму. Это означает, что яркость и цветовая гамма экрана могут автоматически меняться в зависимости от условий освещения. Для тех, кто предпочитает ручную настройку, доступен режим расписания, с помощью которого можно задать время изменения цвета и яркости экрана.
Цветной фильтр экрана имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро настроить все параметры. Ярлыки, доступные в области уведомлений или на главном экране, позволяют мгновенно изменять настройки фильтра. Также приложение поддерживает создание снимков экрана без отображения наложенного фильтра, что может быть полезно при необходимости сохранения оригинального изображения.
Основные возможности приложения Цветной фильтр экрана:
- Настройка цветовой гаммы экрана для уменьшения воздействия синего света.
- Возможность затемнения экрана до уровня, превышающего системные ограничения.
- Автоматическая адаптация яркости и цвета к условиям освещения.
- Режим расписания для автоматического изменения параметров экрана в заданное время.
- Быстрая настройка фильтра через ярлыки на экране уведомлений и главном экране устройства.
- Простота создания снимков экрана без следов наложенного фильтра.
- Энергоэффективность и минимальное использование системных ресурсов.
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Admin
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