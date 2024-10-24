RGB Настройки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hardy-infinity
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.44 Мб
|СКАЧАТЬ
RGB Настройки – приложение, которое позволяет изменять цвет экрана вашего смартфона в формате RGB для персонализации и повышения комфорта использования. Программа предлагает различные функции для настройки цветовой гаммы экрана, обеспечивая уменьшение синего света или повышение контрастности, что полезно для глаз и общего удобства при работе в различных условиях освещенности.
Одной из ключевых особенностей приложения является возможность установки цветового фильтра, который снижает уровень синего света, что особенно важно при использовании устройства в вечернее или ночное время. Для тех, кто предпочитает использовать устройство в темных условиях, приложение предлагает опцию установки черного фильтра, что делает экран темнее, чем это возможно в стандартных системных настройках. Кроме того, изменение экрана на синий цвет может способствовать улучшению концентрации во время работы.
Программа предлагает несколько режимов работы, таких как автоматическая настройка цветов в зависимости от освещения и возможность планирования цветовой схемы и яркости экрана в зависимости от времени суток. Эти функции делают приложение удобным для постоянного использования, обеспечивая максимальную адаптацию под внешние условия.
Одним из значимых преимуществ является возможность управления настройками непосредственно из панели уведомлений или с ярлыков на домашнем экране. Это обеспечивает быстрый доступ ко всем основным функциям без необходимости перехода в само приложение. Важным аспектом является экономия заряда батареи: за счет оптимизации процессов приложение использует меньше энергии, чем аналогичные программы для фильтрации экрана.
Основные возможности приложения RGB Настройки:
- Изменение цвета экрана в формате RGB для персонализации.
- Установка цветовых фильтров для снижения синего света или усиления контрастности.
- Возможность темного режима с более глубоким затемнением экрана.
- Режим автоматической настройки цвета экрана в зависимости от внешнего освещения.
- Планирование изменения цветов и яркости экрана по времени суток.
- Управление через панель уведомлений и ярлыки на домашнем экране.
- Экономия заряда батареи за счет оптимизации работы приложения.
- Функция быстрого изменения настроек через окно быстрых действий.
- Возможность создания скриншотов без отражения цветового фильтра.
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
NFC Reader Plus — приложение для работы с NFC-метками, поддерживающее чтение, запись и...
Twilight – приложение по времени суток автоматически настраивает ваш экран. После захода...
Gboard 14.1.04.621126403-release-arm64-v8a
Gboard – самые лучшие разработки и передовые технологии собраны в данной клавиатуре от Google....
Отзывы о программе RGB Настройки
Admin
Отзывов о программе RGB Настройки 3.0.2 пока нет, можете добавить...