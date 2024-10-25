Настройка Wi-Fi роутера для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ahmed Awadallah
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.96 Мб
|СКАЧАТЬ
Приложение Настройка Wi-Fi роутера позволяет пользователю управлять параметрами своего маршрутизатора и проверять скорость интернет-соединения. Это бесплатное и простое в использовании решение, содержащее функционал для настройки модема, управления сетью и мониторинга подключений. С его помощью можно получить доступ к странице настроек маршрутизатора, внести необходимые изменения в конфигурацию, узнать текущую скорость соединения и получить данные о подключенных устройствах.
Приложение автоматически определяет IP-адрес шлюза (например, 192.168.1.1 или 192.168.0.1) и быстро перенаправляет пользователя на страницу настроек. Если пароль для доступа к этой странице неизвестен, приложение содержит встроенную базу данных с данными для различных моделей роутеров, что позволяет быстро найти нужные данные. Также в программе реализована возможность проверки скорости интернета, которая определяет текущую скорость загрузки и выгрузки. Еще одна полезная функция — сканирование сети для отображения устройств, подключенных к маршрутизатору, с указанием IP- и MAC-адресов. Дополнительно приложение предлагает генератор надежных паролей для защиты сети.
Основные возможности приложения "Настройка Wi-Fi роутера":
- Автоматическое определение страницы настройки маршрутизатора с последующим быстрым доступом к изменению параметров.
- Встроенная база данных паролей по умолчанию для различных моделей роутеров, что помогает пользователю войти на страницу администрирования без лишних поисков.
- Инструмент для тестирования скорости интернета, измеряющий фактическую скорость соединения, а также предоставляющий историю предыдущих тестов.
- Сканирование сети для отображения всех подключенных к маршрутизатору устройств с информацией об их IP- и MAC-адресах.
- Детализированная информация о Wi-Fi, включая скорость передачи данных, мощность сигнала, IP- и MAC-адреса, а также данные о DNS и DHCP.
- Генератор надежных случайных паролей для повышения безопасности сети.
- Совместимость с большинством популярных моделей маршрутизаторов.
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
Незаменимое приложение для IT специалистов и сетевых администраторов, которое...
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
Угломер: Smart Protractor 1.5.17a
Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...
Автокликер и инструмент автоматизации для Android. Записывайте и воспроизводьте касания,...
Отслеживайте движение почтовых посылок, бандеролей и заказных писем, получайте...
Отзывы о программе Настройка Wi-Fi роутера
Admin
Отзывов о программе Настройка Wi-Fi роутера 11.66 пока нет, можете добавить...