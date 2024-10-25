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Настройка Wi-Fi роутера для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.66 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35.96 Мб
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Настройка Wi-Fi роутера скриншот № 2
Настройка Wi-Fi роутера скриншот № 3
Настройка Wi-Fi роутера скриншот № 4

Приложение Настройка Wi-Fi роутера позволяет пользователю управлять параметрами своего маршрутизатора и проверять скорость интернет-соединения. Это бесплатное и простое в использовании решение, содержащее функционал для настройки модема, управления сетью и мониторинга подключений. С его помощью можно получить доступ к странице настроек маршрутизатора, внести необходимые изменения в конфигурацию, узнать текущую скорость соединения и получить данные о подключенных устройствах.

Приложение автоматически определяет IP-адрес шлюза (например, 192.168.1.1 или 192.168.0.1) и быстро перенаправляет пользователя на страницу настроек. Если пароль для доступа к этой странице неизвестен, приложение содержит встроенную базу данных с данными для различных моделей роутеров, что позволяет быстро найти нужные данные. Также в программе реализована возможность проверки скорости интернета, которая определяет текущую скорость загрузки и выгрузки. Еще одна полезная функция — сканирование сети для отображения устройств, подключенных к маршрутизатору, с указанием IP- и MAC-адресов. Дополнительно приложение предлагает генератор надежных паролей для защиты сети.

Основные возможности приложения "Настройка Wi-Fi роутера":

  • Автоматическое определение страницы настройки маршрутизатора с последующим быстрым доступом к изменению параметров.
  • Встроенная база данных паролей по умолчанию для различных моделей роутеров, что помогает пользователю войти на страницу администрирования без лишних поисков.
  • Инструмент для тестирования скорости интернета, измеряющий фактическую скорость соединения, а также предоставляющий историю предыдущих тестов.
  • Сканирование сети для отображения всех подключенных к маршрутизатору устройств с информацией об их IP- и MAC-адресах.
  • Детализированная информация о Wi-Fi, включая скорость передачи данных, мощность сигнала, IP- и MAC-адреса, а также данные о DNS и DHCP.
  • Генератор надежных случайных паролей для повышения безопасности сети.
  • Совместимость с большинством популярных моделей маршрутизаторов.
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