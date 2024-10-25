Приложение Настройка Wi-Fi роутера позволяет пользователю управлять параметрами своего маршрутизатора и проверять скорость интернет-соединения. Это бесплатное и простое в использовании решение, содержащее функционал для настройки модема, управления сетью и мониторинга подключений. С его помощью можно получить доступ к странице настроек маршрутизатора, внести необходимые изменения в конфигурацию, узнать текущую скорость соединения и получить данные о подключенных устройствах.

Приложение автоматически определяет IP-адрес шлюза (например, 192.168.1.1 или 192.168.0.1) и быстро перенаправляет пользователя на страницу настроек. Если пароль для доступа к этой странице неизвестен, приложение содержит встроенную базу данных с данными для различных моделей роутеров, что позволяет быстро найти нужные данные. Также в программе реализована возможность проверки скорости интернета, которая определяет текущую скорость загрузки и выгрузки. Еще одна полезная функция — сканирование сети для отображения устройств, подключенных к маршрутизатору, с указанием IP- и MAC-адресов. Дополнительно приложение предлагает генератор надежных паролей для защиты сети.

Основные возможности приложения "Настройка Wi-Fi роутера":