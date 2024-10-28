OCR - Image to Text для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.04 Мб
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OCR - Image to Text — это удобное приложение для оптического распознавания текста (OCR), которое позволяет пользователям легко извлекать текст из изображений с помощью технологий машинного обучения. Программа использует API машинного обучения для мгновенного и точного анализа изображений и преобразования текста, что делает её полезной для повседневного использования — от копирования информации из документов до работы с текстами на фотографиях. Благодаря широкому диапазону поддерживаемых языков приложение автоматически определяет язык текста, что значительно упрощает работу с материалами на разных языках.

Программа обеспечивает точное распознавание текста и предоставляет пользователям возможность сохранить результат, отредактировать его, копировать и делиться. Функция истории позволяет отслеживать все ранее обработанные изображения, а также возвращаться к ним при необходимости. Удобный интерфейс, адаптированный для работы в темном режиме, добавляет комфорта при использовании в условиях низкой освещенности. OCR - Image to Text создан для быстрой и эффективной работы с текстами из изображений, что делает его полезным инструментом для студентов, офисных работников и всех, кто часто взаимодействует с визуальными данными, содержащими текст.

Основные возможности приложения OCR - Image to Text:

  • OCR-распознавание текста из изображений в реальном времени
  • Поддержка более 100 языков с автоматическим определением языка текста
  • История всех обработанных изображений для удобного доступа к отсканированным данным
  • Возможность редактировать, копировать и делиться извлеченным текстом
  • Встроенный темный режим для комфортного использования в условиях низкой освещенности
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