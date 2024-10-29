Hash Checker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.05 Мб
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Hash Checker — это приложение для генерации и сравнения хешей, разработанное для обеспечения проверки целостности файлов и данных. Программа поддерживает наиболее популярные алгоритмы хеширования, такие как MD5, SHA (различные версии) и CRC-32, что делает её полезным инструментом как для профессионалов в области информационной безопасности, так и для обычных пользователей, нуждающихся в проверке целостности файлов.

Hash Checker предоставляет возможность создать хеш из текстового содержимого или файла, а также сравнить его с другим хешем для проверки соответствия. Это особенно полезно при передаче файлов, когда необходимо убедиться в отсутствии изменений данных во время транспортировки, или для подтверждения подлинности загруженных данных. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, программа удобна в использовании и не требует от пользователя особых технических навыков.

Список основных возможностей приложения Hash Checker

  • Генерация хешей для следующих алгоритмов: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-3-224, SHA-3-256, SHA-3-384, SHA-3-512, CRC-32.
  • Возможность создания хешей как для текстовых данных, так и для файлов.
  • Сравнение хешей для проверки целостности и подлинности данных.
  • Поддержка нескольких форматов хеширования, что делает приложение универсальным и позволяет работать с различными стандартами безопасности.
  • Простота в использовании: интерфейс приложения разработан с акцентом на удобство, обеспечивая быструю и легкую навигацию.
  • Низкие системные требования: программа работает на большинстве современных устройств.
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Admin

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