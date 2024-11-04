Oysape для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aifetel
|Категория:
|FTP, SSH, Telnet
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.53 Мб
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Oysape - это мощный SSH-клиент с открытым исходным кодом, ориентированный на автоматизацию процессов CI/CD и поддержку DevOps-команд в управлении серверными соединениями и развертывании приложений. Программа создана для удобства работы с серверными задачами и соединениями, улучшая многозадачность и оптимизируя рабочие процессы DevOps. Название Oysape (аббревиатура от "Operate Your Servers And Projects with Elegance") подчёркивает её основное предназначение: удобство и скорость управления серверами и задачами.
Приложение предлагает гибкий графический интерфейс с возможностью создания нескольких рабочих областей на базе вкладок, что упрощает работу с множеством подключений и задач одновременно. В Oysape также реализована система тегов для быстрого поиска подключений, а конфиденциальные данные хранятся исключительно локально, что повышает безопасность.
Особенностью Oysape является встроенный редактор кода, основанный на AI-технологиях, который поддерживает нумерацию строк, завершение кода и предопределенные команды. Это делает процесс написания и редактирования сценариев интуитивно понятным, а также позволяет пользователям управлять задачами, выполняемыми на удалённых серверах. Возможность выполнять команды построчно, пакетно или в виде сценариев облегчает выполнение различных операций.
Для управления сложными рабочими процессами приложение предлагает поддержку конвейеров, которые дают возможность настроить последовательные этапы выполнения задач. Это делает возможным запуск многошаговых процессов на нескольких серверах. Дополнительно, Oysape интегрируется с Docker для создания и управления контейнерами, что делает приложение универсальным решением для развертывания и эксплуатации контейнерных приложений.
Список основных возможностей приложения Oysape:
- Графический интерфейс с вкладками для многозадачности и простоты управления подключениями и задачами.
- Хранение и быстрый поиск подключений с использованием тегов.
- Локальное хранение конфиденциальных данных, исключающее их передачу за пределы устройства.
- Встроенный редактор кода с функциями автоматического завершения, нумерацией строк и готовыми командами для удобства написания скриптов.
- Поддержка выполнения команд построчно, пакетно или через сценарий на выбранных серверах.
- Управление задачами через терминал, как с пользовательским вводом, так и без него.
- Поддержка конвейеров для автоматизации и последовательного выполнения задач на нескольких серверах.
- Интеграция с Docker для работы с контейнерными приложениями.
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