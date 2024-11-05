Torrentium TV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yablio
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.49 Мб
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Torrentium TV – приложение для потоковой передачи торрентов, предназначенное для Android TV и мобильных устройств на базе Android. Torrentium позволяет смотреть фильмы и сериалы прямо из торрент-файлов, не требуя полной загрузки. Приложение обеспечивает высокое качество аудио и видео в популярных форматах, включая FHD и 4K, и обеспечивает плавное воспроизведение без буферизации. Встроенный кодек поддерживает все распространенные форматы видео, что делает Torrentium универсальным инструментом для потоковой передачи мультимедийного контента.
Torrentium помогает упорядочить коллекцию торрентов, автоматически добавляя постеры, описания и обзоры для каждой загрузки. С помощью удобной библиотеки приложение разделяет контент по категориям, таким как фильмы и сериалы, а также по сезонам. Пользователь может фильтровать торренты по сети, жанрам или годам, создавая комфортные условия для поиска нужного контента. Приложение также поддерживает подключение к RealDebrid, платному сервису, который позволяет преобразовать торрент-файлы в потоковые видео.
Torrentium уделяет большое внимание конфиденциальности и безопасности: приложение использует RealDebrid для загрузки торрентов, не передавая информацию о вашем IP-адресе сторонним лицам. Это позволяет наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, не беспокоясь о возможных нарушениях конфиденциальности.
Основные возможности приложения Torrentium TV:
- Потоковая передача видео из торрент-файлов без необходимости полной загрузки;
- Поддержка качества FHD и 4K без буферизации;
- Встроенный кодек для воспроизведения всех популярных форматов видео;
- Автоматическая организация контента: постеры, описания и структурирование по сезонам;
- Удобная библиотека с возможностью сортировки торрентов по жанрам, годам и другим категориям;
- Подключение к RealDebrid для преобразования торрентов в потоковые видео;
- Повышенный уровень конфиденциальности и безопасности, защита IP-адреса пользователя.
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Отзывы о программе Torrentium TV
Admin
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