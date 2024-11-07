Splitcat — это удобное приложение для разбиения и объединения файлов, предназначенное для пользователей, которым необходимо обойти ограничения на размер файлов при передаче на различных платформах. Программа позволяет разделить крупные файлы на более мелкие части, упрощая их отправку по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях, где установлены ограничения на размер файлов. Кроме того, Splitcat поддерживает интеграцию с популярными платформами и предлагает предустановленные конфигурации для быстрой подготовки файлов.

Функциональность Splitcat включает как разделение, так и слияние файлов, что делает его удобным инструментом для работы с файлами разных форматов и размеров. Приложение включает готовые пресеты для таких платформ, как Telegram, Discord, WhatsApp и Teams, что позволяет сразу выбрать подходящий размер фрагмента для конкретного сервиса. Splitcat также поддерживает возможность задания пользовательского размера части, что особенно полезно для более гибкой настройки.

Для обеспечения безопасности приложение позволяет сохранять файлы в формате zip и устанавливать защиту паролем, что актуально при передаче конфиденциальных данных. В дополнение к этому, Splitcat включает простой в использовании инструмент объединения, позволяющий пользователю без сложностей восстановить исходный файл из его частей. Программа поддерживает работу на различных операционных системах, включая Android и Linux, что делает ее универсальным и многофункциональным решением.

Основные возможности приложения Splitcat: