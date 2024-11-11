Cell Signal Monitor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:8.67 Мб
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Cell Signal Monitor — это инструмент для мониторинга состояния сотовой сети, предназначенный для пользователей Android-смартфонов. Приложение позволяет оценивать качество сети и скорость передачи данных, измеряя параметры базовых станций стандартов GSM, UMTS и LTE. Оно полезно как для профессионалов, занимающихся анализом мобильных сетей, так и для обычных пользователей, желающих следить за стабильностью и качеством сотового сигнала.

С помощью Cell Signal Monitor можно отслеживать параметры мобильного оператора, такие как статус соединения, идентификатор оператора, наличие роуминга, стандарт связи и уровень сигнала. Приложение собирает данные о текущей соте, отображает уровень сигнала в режиме реального времени и предоставляет графики динамики уровня сигнала и скорости передачи данных, что помогает оценить качество связи и использовать смартфон с максимальной эффективностью. Функция экспорта данных позволяет сохранять статистику о параметрах сети, что упрощает анализ и мониторинг сети в будущем.

Основные возможности приложения Cell Signal Monitor:

  • Мониторинг статуса соединения, включая такие состояния как "в сети", "только экстренные вызовы", "не в сети" и "выключен".
  • Информация об операторе: название сети, идентификатор страны (MCC) и идентификатор оператора (MNC).
  • Показ индикатора роуминга для оценки уровня дополнительных затрат.
  • Отображение стандарта подключения (GPRS, EDGE, UMTS, LTE и других).
  • Идентификация текущей соты (CID) и зоны (LAC, RNC, TAC).
  • Измерение уровня сигнала сотовой сети (RSSI для GSM и UMTS, RSRP для LTE).
  • Поддержка анализа соседних сот для GSM-стандарта, что позволяет оценивать качество покрытия в близлежащих областях.
  • Графики изменения мощности сигнала в режиме реального времени для отслеживания стабильности сети.
  • График скорости, отображающий реальный объем трафика, передаваемого через мобильный канал.
  • Лог и статистика для анализа использования базовых станций, с возможностью экспорта данных для последующей обработки.
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