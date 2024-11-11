Cell Signal Monitor — это инструмент для мониторинга состояния сотовой сети, предназначенный для пользователей Android-смартфонов. Приложение позволяет оценивать качество сети и скорость передачи данных, измеряя параметры базовых станций стандартов GSM, UMTS и LTE. Оно полезно как для профессионалов, занимающихся анализом мобильных сетей, так и для обычных пользователей, желающих следить за стабильностью и качеством сотового сигнала.

С помощью Cell Signal Monitor можно отслеживать параметры мобильного оператора, такие как статус соединения, идентификатор оператора, наличие роуминга, стандарт связи и уровень сигнала. Приложение собирает данные о текущей соте, отображает уровень сигнала в режиме реального времени и предоставляет графики динамики уровня сигнала и скорости передачи данных, что помогает оценить качество связи и использовать смартфон с максимальной эффективностью. Функция экспорта данных позволяет сохранять статистику о параметрах сети, что упрощает анализ и мониторинг сети в будущем.

Основные возможности приложения Cell Signal Monitor: