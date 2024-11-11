Cell Signal Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alex Kozyukov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.67 Мб
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Cell Signal Monitor — это инструмент для мониторинга состояния сотовой сети, предназначенный для пользователей Android-смартфонов. Приложение позволяет оценивать качество сети и скорость передачи данных, измеряя параметры базовых станций стандартов GSM, UMTS и LTE. Оно полезно как для профессионалов, занимающихся анализом мобильных сетей, так и для обычных пользователей, желающих следить за стабильностью и качеством сотового сигнала.
С помощью Cell Signal Monitor можно отслеживать параметры мобильного оператора, такие как статус соединения, идентификатор оператора, наличие роуминга, стандарт связи и уровень сигнала. Приложение собирает данные о текущей соте, отображает уровень сигнала в режиме реального времени и предоставляет графики динамики уровня сигнала и скорости передачи данных, что помогает оценить качество связи и использовать смартфон с максимальной эффективностью. Функция экспорта данных позволяет сохранять статистику о параметрах сети, что упрощает анализ и мониторинг сети в будущем.
Основные возможности приложения Cell Signal Monitor:
- Мониторинг статуса соединения, включая такие состояния как "в сети", "только экстренные вызовы", "не в сети" и "выключен".
- Информация об операторе: название сети, идентификатор страны (MCC) и идентификатор оператора (MNC).
- Показ индикатора роуминга для оценки уровня дополнительных затрат.
- Отображение стандарта подключения (GPRS, EDGE, UMTS, LTE и других).
- Идентификация текущей соты (CID) и зоны (LAC, RNC, TAC).
- Измерение уровня сигнала сотовой сети (RSSI для GSM и UMTS, RSRP для LTE).
- Поддержка анализа соседних сот для GSM-стандарта, что позволяет оценивать качество покрытия в близлежащих областях.
- Графики изменения мощности сигнала в режиме реального времени для отслеживания стабильности сети.
- График скорости, отображающий реальный объем трафика, передаваемого через мобильный канал.
- Лог и статистика для анализа использования базовых станций, с возможностью экспорта данных для последующей обработки.
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Admin
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