360 Zip для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.1041 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:6.51 Мб
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360 Zip – приложение, созданное для эффективного сжатия и распаковки файлов различных форматов. Программа ориентирована на пользователей, которые ищут удобное и надежное решение для ежедневных задач с архивами. Она представляет собой альтернативу стандартным утилитам Windows, обеспечивая более высокую скорость обработки и гибкость в настройке. Интерфейс 360 Zip выполнен интуитивно и позволяет легко перейти от встроенных инструментов к более функциональному приложению.

С 360 Zip пользователи могут работать с основными форматами архивов, такими как .zip, .7z, .rar, а также с другими распространенными расширениями. Одной из ключевых особенностей программы является меню «Ассоциации файлов», в котором можно настроить форматы для автоматического открытия через приложение. По сравнению с базовыми средствами Windows, 360 Zip предлагает более высокую производительность, что особенно заметно при сжатии и распаковке крупных файлов.

Программа также поддерживает гибкую настройку конфигурации сжатия, позволяя выбирать предустановленные параметры или задавать их вручную. Доступны разные методы сжатия и размеры томов, что позволяет пользователям оптимизировать процесс с учетом своих нужд, добиваясь баланса между размером архива и скоростью обработки. Для защиты данных в архиве предусмотрена возможность добавления пароля.

Независимо от уровня подготовки пользователя, 360 Zip будет удобен в использовании и обеспечит стабильную работу с архивами. Приложение ориентировано на выполнение ключевых задач по сжатию и распаковке, предлагая простоту и надежность, что делает его подходящим выбором для повседневного использования.

Основные возможности приложения 360 Zip:

  • Поддержка популярных форматов архивов, таких как .zip, .7z, .rar и других.
  • Возможность настройки ассоциаций файлов для быстрого открытия через приложение.
  • Повышенная скорость сжатия и распаковки файлов по сравнению со встроенным решением.
  • Настраиваемая конфигурация сжатия: предустановленные или пользовательские параметры.
  • Выбор различных методов сжатия и настроек размера томов.
  • Поддержка архивирования с паролем для защиты содержимого.
  • Интуитивный интерфейс, облегчающий переход от базовых средств Windows к продвинутым функциям.
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