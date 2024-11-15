360 Zip для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.1041 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beijing Qihu Keji Co. Ltd.
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|6.51 Мб
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360 Zip – приложение, созданное для эффективного сжатия и распаковки файлов различных форматов. Программа ориентирована на пользователей, которые ищут удобное и надежное решение для ежедневных задач с архивами. Она представляет собой альтернативу стандартным утилитам Windows, обеспечивая более высокую скорость обработки и гибкость в настройке. Интерфейс 360 Zip выполнен интуитивно и позволяет легко перейти от встроенных инструментов к более функциональному приложению.
С 360 Zip пользователи могут работать с основными форматами архивов, такими как .zip, .7z, .rar, а также с другими распространенными расширениями. Одной из ключевых особенностей программы является меню «Ассоциации файлов», в котором можно настроить форматы для автоматического открытия через приложение. По сравнению с базовыми средствами Windows, 360 Zip предлагает более высокую производительность, что особенно заметно при сжатии и распаковке крупных файлов.
Программа также поддерживает гибкую настройку конфигурации сжатия, позволяя выбирать предустановленные параметры или задавать их вручную. Доступны разные методы сжатия и размеры томов, что позволяет пользователям оптимизировать процесс с учетом своих нужд, добиваясь баланса между размером архива и скоростью обработки. Для защиты данных в архиве предусмотрена возможность добавления пароля.
Независимо от уровня подготовки пользователя, 360 Zip будет удобен в использовании и обеспечит стабильную работу с архивами. Приложение ориентировано на выполнение ключевых задач по сжатию и распаковке, предлагая простоту и надежность, что делает его подходящим выбором для повседневного использования.
Основные возможности приложения 360 Zip:
- Поддержка популярных форматов архивов, таких как .zip, .7z, .rar и других.
- Возможность настройки ассоциаций файлов для быстрого открытия через приложение.
- Повышенная скорость сжатия и распаковки файлов по сравнению со встроенным решением.
- Настраиваемая конфигурация сжатия: предустановленные или пользовательские параметры.
- Выбор различных методов сжатия и настроек размера томов.
- Поддержка архивирования с паролем для защиты содержимого.
- Интуитивный интерфейс, облегчающий переход от базовых средств Windows к продвинутым функциям.
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