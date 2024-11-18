Scan-IT to Office для Android

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Лицензия: Демо версия
Версия:5.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19.15 Мб
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Scan-IT to Office – универсальное приложение для мобильного сканирования штрихкодов, QR-кодов и сбора данных с использованием редактируемых форм. Оно позволяет в реальном времени передавать собранную информацию на компьютер или в облачные сервисы. Программа подходит для различных сценариев использования, включая сбор текстовых данных, фотографий, геолокации, меток времени, а также сканирование NFC-тегов. Возможность работы без привязки к местоположению делает приложение удобным для применения как в офисе, так и в полевых условиях.  

Программа поддерживает работу на Android и iOS, а также интеграцию с популярными офисными и облачными приложениями, такими как Microsoft Office, Google Таблицы и базы данных SQL. Сквозное шифрование данных и возможность автономного кэширования обеспечивают высокий уровень безопасности и предотвращают потерю информации при отсутствии соединения с интернетом.  

Основные возможности приложения Scan-IT to Office:

  • Удобное мобильное сканирование штрихкодов, QR-кодов и NFC-тегов.
  • Поддержка штучного и пакетного сканирования для экономии времени.
  • Редактируемые формы ввода для сбора данных в нескольких полях одновременно.
  • Интеграция с Microsoft Excel/Word, Google Таблицы, Google Диск, а также с любыми настольными приложениями Windows и macOS.
  • Реальная защита данных благодаря сквозному шифрованию.
  • Локальное кэширование данных для автономной работы.
  • Поддержка многопользовательских сценариев.
  • Широкий выбор форматов кодов: EAN, UPC, Code 128, QR-коды, Data Matrix и другие.
  • Оптимизация распознавания штрихкодов и OCR для текстов на латинице.
  • Возможность настройки управления через аппаратные клавиши устройства.
  • Совместимость с MDM-решениями и корпоративные лицензии.
  • Поддержка работы на Android и iOS.
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Отзывы о программе Scan-IT to Office

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