Scan-IT to Office – универсальное приложение для мобильного сканирования штрихкодов, QR-кодов и сбора данных с использованием редактируемых форм. Оно позволяет в реальном времени передавать собранную информацию на компьютер или в облачные сервисы. Программа подходит для различных сценариев использования, включая сбор текстовых данных, фотографий, геолокации, меток времени, а также сканирование NFC-тегов. Возможность работы без привязки к местоположению делает приложение удобным для применения как в офисе, так и в полевых условиях.

Программа поддерживает работу на Android и iOS, а также интеграцию с популярными офисными и облачными приложениями, такими как Microsoft Office, Google Таблицы и базы данных SQL. Сквозное шифрование данных и возможность автономного кэширования обеспечивают высокий уровень безопасности и предотвращают потерю информации при отсутствии соединения с интернетом.

Основные возможности приложения Scan-IT to Office: