EventLogViewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.014 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kurt Zimmermann
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.08 Мб
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EventLogViewer – это программа для анализа событий системы, предоставляющая пользователю детализированную информацию о всех аппаратных и программных процессах, происходящих на компьютере. Приложение поддерживает работу как с локальными, так и с удаленными рабочими станциями.
Интерфейс программы выполнен в формате панели управления и отличается простотой использования. EventLogViewer является портативным приложением, которое не требует установки, что позволяет быстро приступить к работе. Для анализа событий на удаленных устройствах предусмотрена функция выбора компьютера с возможностью ввода данных для подключения.
События разделены на категории, которые удобно отображаются на левой панели интерфейса. Каждая категория сопровождается количеством записей, что позволяет быстро найти нужные данные. Подробная информация о событиях включает такие параметры, как тип, дата, источник, идентификатор, категория задачи, пользователь, а также дополнительные технические данные (GUID, уровень, версия, время создания и другие). Для углубленного анализа событий можно воспользоваться функцией сохранения или экспорта данных.
Встроенная система поиска обеспечивает быстрое нахождение необходимых событий. Для этого достаточно ввести ключевое слово, после чего программа предоставит результаты с идентификатором события, источником и датой. Дополнительно доступна функция фильтрации, позволяющая настроить поиск по ряду критериев, таких как дата, уровень критичности, протокол, пользователь, компьютер и текстовые ключевые слова.
Список основных возможностей приложения EventLogViewer:
- Поддержка анализа событий как локальных, так и удаленных рабочих станций.
- Удобный однооконный интерфейс с категорией событий и их числовыми показателями.
- Детализированная информация о событиях: тип, источник, идентификатор, пользователь, время создания и другие параметры.
- Возможность экспорта и сохранения событийных журналов.
- Встроенная функция поиска с использованием ключевых слов.
- Мощная система фильтрации данных по дате, критическому уровню, пользователю и другим критериям.
- Быстрый доступ к дополнительной информации, включая GUID, идентификаторы процесса и потока.
- Поддержка анализа производительности и стабильности системы на базе Windows.
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