EventLogViewer – это программа для анализа событий системы, предоставляющая пользователю детализированную информацию о всех аппаратных и программных процессах, происходящих на компьютере. Приложение поддерживает работу как с локальными, так и с удаленными рабочими станциями.

Интерфейс программы выполнен в формате панели управления и отличается простотой использования. EventLogViewer является портативным приложением, которое не требует установки, что позволяет быстро приступить к работе. Для анализа событий на удаленных устройствах предусмотрена функция выбора компьютера с возможностью ввода данных для подключения.

События разделены на категории, которые удобно отображаются на левой панели интерфейса. Каждая категория сопровождается количеством записей, что позволяет быстро найти нужные данные. Подробная информация о событиях включает такие параметры, как тип, дата, источник, идентификатор, категория задачи, пользователь, а также дополнительные технические данные (GUID, уровень, версия, время создания и другие). Для углубленного анализа событий можно воспользоваться функцией сохранения или экспорта данных.

Встроенная система поиска обеспечивает быстрое нахождение необходимых событий. Для этого достаточно ввести ключевое слово, после чего программа предоставит результаты с идентификатором события, источником и датой. Дополнительно доступна функция фильтрации, позволяющая настроить поиск по ряду критериев, таких как дата, уровень критичности, протокол, пользователь, компьютер и текстовые ключевые слова.

Список основных возможностей приложения EventLogViewer: