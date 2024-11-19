EventLogViewer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.014 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:2.08 Мб
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EventLogViewer скриншот № 1

EventLogViewer – это программа для анализа событий системы, предоставляющая пользователю детализированную информацию о всех аппаратных и программных процессах, происходящих на компьютере. Приложение поддерживает работу как с локальными, так и с удаленными рабочими станциями.

Интерфейс программы выполнен в формате панели управления и отличается простотой использования. EventLogViewer является портативным приложением, которое не требует установки, что позволяет быстро приступить к работе. Для анализа событий на удаленных устройствах предусмотрена функция выбора компьютера с возможностью ввода данных для подключения.

События разделены на категории, которые удобно отображаются на левой панели интерфейса. Каждая категория сопровождается количеством записей, что позволяет быстро найти нужные данные. Подробная информация о событиях включает такие параметры, как тип, дата, источник, идентификатор, категория задачи, пользователь, а также дополнительные технические данные (GUID, уровень, версия, время создания и другие). Для углубленного анализа событий можно воспользоваться функцией сохранения или экспорта данных.

Встроенная система поиска обеспечивает быстрое нахождение необходимых событий. Для этого достаточно ввести ключевое слово, после чего программа предоставит результаты с идентификатором события, источником и датой. Дополнительно доступна функция фильтрации, позволяющая настроить поиск по ряду критериев, таких как дата, уровень критичности, протокол, пользователь, компьютер и текстовые ключевые слова.

Список основных возможностей приложения EventLogViewer:

  • Поддержка анализа событий как локальных, так и удаленных рабочих станций.
  • Удобный однооконный интерфейс с категорией событий и их числовыми показателями.
  • Детализированная информация о событиях: тип, источник, идентификатор, пользователь, время создания и другие параметры.
  • Возможность экспорта и сохранения событийных журналов.
  • Встроенная функция поиска с использованием ключевых слов.
  • Мощная система фильтрации данных по дате, критическому уровню, пользователю и другим критериям.
  • Быстрый доступ к дополнительной информации, включая GUID, идентификаторы процесса и потока.
  • Поддержка анализа производительности и стабильности системы на базе Windows.
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