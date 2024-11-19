Smartsheet — это универсальная платформа для управления задачами, проектами и взаимодействием в команде. Программа разработана для повышения продуктивности, упрощения совместной работы и ускорения принятия решений. Smartsheet помогает эффективно выполнять задачи, независимо от их местоположения или используемого устройства.

Инструмент обеспечивает удобный доступ к данным и функциональности, предлагая гибкие решения для совместной работы, сбора информации, анализа данных и интеграции с другими приложениями. Smartsheet поддерживает пользователей как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах, обеспечивая постоянный доступ к актуальной информации.

Основные возможности Smartsheet: