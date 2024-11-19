Smartsheet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.10.0.222 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smartsheet Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55.72 Мб
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Smartsheet — это универсальная платформа для управления задачами, проектами и взаимодействием в команде. Программа разработана для повышения продуктивности, упрощения совместной работы и ускорения принятия решений. Smartsheet помогает эффективно выполнять задачи, независимо от их местоположения или используемого устройства.
Инструмент обеспечивает удобный доступ к данным и функциональности, предлагая гибкие решения для совместной работы, сбора информации, анализа данных и интеграции с другими приложениями. Smartsheet поддерживает пользователей как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах, обеспечивая постоянный доступ к актуальной информации.
Основные возможности Smartsheet:
- Создание и предоставление доступа к проектам.
- Возможность совместной работы с командами в любой точке мира.
- Интуитивно понятный интерфейс для управления задачами на всех этапах.
- Интеграция форм для получения информации от участников.
- Возможность загружать изображения и сканировать штрих-коды прямо с мобильного устройства.
- Получение уведомлений и оперативное реагирование на запросы.
- Актуализация статуса задач в режиме карточек.
- Просмотр панелей мониторинга и таблиц с обновлениями в реальном времени.
- Возможность отслеживать изменения с любого устройства.
- Синхронизация данных с популярными инструментами.
- Просмотр и использование данных из сторонних приложений в режиме реального времени.
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Отзывы о программе Smartsheet
Admin
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