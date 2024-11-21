RcloneView для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.69 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Сравнение, Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.07 Мб
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RcloneView — удобное приложение для управления облачными хранилищами, которое помогает оптимизировать работу с различными платформами и упростить синхронизацию данных. Программа поддерживает широкий спектр облачных сервисов, таких как Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, WebDAV, а также децентрализованные хранилища. Благодаря удобному интерфейсу на основе вкладок пользователи могут легко управлять локальными и облачными файлами, выполняя такие действия, как перемещение, переименование и синхронизация данных.

Приложение RcloneView идеально подходит для пользователей, которые используют несколько облачных платформ одновременно или имеют несколько учетных записей в одной системе. Оно помогает упорядочить хаос, возникающий при управлении различными хранилищами, и обеспечивает доступ ко всем необходимым функциям в одном месте. Интуитивный дизайн делает программу доступной даже для тех, кто не имеет большого опыта в управлении облачными сервисами.

Основные возможности приложения RcloneView:

  • Поддержка множества облачных платформ: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, WebDAV и других.
  • Интуитивный интерфейс на основе вкладок для легкого перемещения между локальными и облачными хранилищами.
  • Функция синхронизации файлов с настройкой пользовательских заданий через Job Manager.
  • Возможность фильтрации данных: исключение по расширению, дате или размеру файлов.
  • Одновременная передача нескольких файлов для повышения скорости работы.
  • Проверка контрольных сумм для отслеживания изменений файлов.
  • Поддержка переименования файлов при загрузке или переносе.
  • Интеграция децентрализованных облачных хранилищ для специфических задач.
  • Удобство работы для начинающих пользователей и богатый функционал для опытных.
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