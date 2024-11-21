OCR Text Scanner для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.21 Мб
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OCR Text Scanner — это приложение, которое превращает ваш мобильный телефон в мощный инструмент для сканирования текста и его перевода. Программа предназначена для точного распознавания символов на изображениях, с гарантированной точностью более 99%. Это удобный инструмент, позволяющий извлекать текст из изображений, сохранять его, редактировать и даже переводить на разные языки.

Поддержка 92 языков делает приложение универсальным решением для пользователей по всему миру. Программа работает с печатным текстом, а также может извлекать телефонные номера, электронные адреса и ссылки. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, OCR Text Scanner подходит для повседневного использования, будь то работа, учеба или просто удобное сканирование текста для личных нужд.

Основные возможности OCR Text Scanner:

  • Распознавание текста с изображений с точностью более 99%.
  • Поддержка 92 языков, включая русский, английский, украинский, китайский, арабский и другие.
  • Перевод текста на более чем 100 языков.
  • Возможность обрезки и улучшения изображения перед распознаванием.
  • История сканирования для быстрого доступа к ранее обработанным документам.
  • Редактирование и возможность поделиться результатами OCR.
  • Извлечение ключевой информации, такой как телефонные номера, email и ссылки.
  • Пакетное сканирование для работы с несколькими изображениями одновременно.
  • Импорт PDF-файлов и распознавание текста в них.
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