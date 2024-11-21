OCR Text Scanner — это приложение, которое превращает ваш мобильный телефон в мощный инструмент для сканирования текста и его перевода. Программа предназначена для точного распознавания символов на изображениях, с гарантированной точностью более 99%. Это удобный инструмент, позволяющий извлекать текст из изображений, сохранять его, редактировать и даже переводить на разные языки.

Поддержка 92 языков делает приложение универсальным решением для пользователей по всему миру. Программа работает с печатным текстом, а также может извлекать телефонные номера, электронные адреса и ссылки. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, OCR Text Scanner подходит для повседневного использования, будь то работа, учеба или просто удобное сканирование текста для личных нужд.

Основные возможности OCR Text Scanner: