OCR Text Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Masa.App.Sy
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.21 Мб
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OCR Text Scanner — это приложение, которое превращает ваш мобильный телефон в мощный инструмент для сканирования текста и его перевода. Программа предназначена для точного распознавания символов на изображениях, с гарантированной точностью более 99%. Это удобный инструмент, позволяющий извлекать текст из изображений, сохранять его, редактировать и даже переводить на разные языки.
Поддержка 92 языков делает приложение универсальным решением для пользователей по всему миру. Программа работает с печатным текстом, а также может извлекать телефонные номера, электронные адреса и ссылки. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу, OCR Text Scanner подходит для повседневного использования, будь то работа, учеба или просто удобное сканирование текста для личных нужд.
Основные возможности OCR Text Scanner:
- Распознавание текста с изображений с точностью более 99%.
- Поддержка 92 языков, включая русский, английский, украинский, китайский, арабский и другие.
- Перевод текста на более чем 100 языков.
- Возможность обрезки и улучшения изображения перед распознаванием.
- История сканирования для быстрого доступа к ранее обработанным документам.
- Редактирование и возможность поделиться результатами OCR.
- Извлечение ключевой информации, такой как телефонные номера, email и ссылки.
- Пакетное сканирование для работы с несколькими изображениями одновременно.
- Импорт PDF-файлов и распознавание текста в них.
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