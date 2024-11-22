BudgetBakers Board для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BudgetBakers.com
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.24 Мб
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BudgetBakers Board — программное обеспечение для управления бизнес-финансами, которое объединяет в себе инструменты для анализа денежных потоков, контроля затрат и планирования бюджета. Приложение позволяет централизованно управлять финансовой информацией, обеспечивая синхронизацию с банковскими счетами и автоматическую классификацию данных. С помощью Board пользователи могут принимать обоснованные финансовые решения, минимизируя ручной ввод данных и оптимизируя временные затраты.
Программа предназначена для владельцев малого и среднего бизнеса, финансовых аналитиков и предпринимателей, стремящихся к упрощению управления финансами. Она помогает структурировать и анализировать доходы и расходы, отслеживать финансовую эффективность, прогнозировать денежные потоки и предотвращать возможные финансовые риски.
Список основных возможностей приложения BudgetBakers Board:
- Просмотр полного денежного потока в едином интерфейсе.
- Автоматическая синхронизация данных со всех банковских счетов.
- Гибкая настройка панели управления для отображения наиболее важных данных.
- Планирование денежного потока с учетом доходов, расходов, регулярных и разовых платежей.
- Прогнозирование баланса на основе текущих и будущих транзакций.
- Выявление ошибок и предотвращение мошенничества в платежах.
- Автоматическая категоризация доходов и расходов с использованием пользовательских правил.
- Создание и применение настраиваемых меток и фильтров для анализа данных.
- Уведомления о критических событиях, таких как приближающиеся платежные сроки.
- Мониторинг рентабельности и анализ финансовых результатов бизнеса.
- Возможность управлять данными с минимальными усилиями по их вводу.
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Admin
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