BudgetBakers Board для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:31.24 Мб
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BudgetBakers Board — программное обеспечение для управления бизнес-финансами, которое объединяет в себе инструменты для анализа денежных потоков, контроля затрат и планирования бюджета. Приложение позволяет централизованно управлять финансовой информацией, обеспечивая синхронизацию с банковскими счетами и автоматическую классификацию данных. С помощью Board пользователи могут принимать обоснованные финансовые решения, минимизируя ручной ввод данных и оптимизируя временные затраты.

Программа предназначена для владельцев малого и среднего бизнеса, финансовых аналитиков и предпринимателей, стремящихся к упрощению управления финансами. Она помогает структурировать и анализировать доходы и расходы, отслеживать финансовую эффективность, прогнозировать денежные потоки и предотвращать возможные финансовые риски.

Список основных возможностей приложения BudgetBakers Board:

  • Просмотр полного денежного потока в едином интерфейсе.
  • Автоматическая синхронизация данных со всех банковских счетов.
  • Гибкая настройка панели управления для отображения наиболее важных данных.
  • Планирование денежного потока с учетом доходов, расходов, регулярных и разовых платежей.
  • Прогнозирование баланса на основе текущих и будущих транзакций.
  • Выявление ошибок и предотвращение мошенничества в платежах.
  • Автоматическая категоризация доходов и расходов с использованием пользовательских правил.
  • Создание и применение настраиваемых меток и фильтров для анализа данных.
  • Уведомления о критических событиях, таких как приближающиеся платежные сроки.
  • Мониторинг рентабельности и анализ финансовых результатов бизнеса.
  • Возможность управлять данными с минимальными усилиями по их вводу.
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