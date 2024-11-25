APK-Info для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Размер:1.2 Мб
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APK-Info скриншот № 1

APK-Info — инструмент для анализа установочных файлов приложений Android (APK), который помогает пользователям получить подробную информацию о содержимом и безопасности файлов перед их установкой.

APK-Info предоставляет ключевые сведения, такие как название пакета, номер версии, список запрашиваемых разрешений, минимальные системные требования и контрольные хэши. Эта информация позволяет пользователям оценить, соответствует ли файл исходной версии приложения, проверить его безопасность и избежать установки потенциально вредоносного программного обеспечения. Утилита также будет полезна тем, кто архивирует различные версии приложений, предоставляя возможность упорядочивания и идентификации файлов.

С помощью APK-Info вы можете быстро проверить установочные файлы на соответствие требованиям конфиденциальности и безопасности. Программа позволяет узнать, какие системные функции использует приложение, и определить, не запрашивает ли оно доступ к избыточным или ненужным функциям. Благодаря анализу MD5-хэшей пользователи могут дополнительно проверять файлы на наличие вредоносного кода через сервисы, такие как VirusTotal.

Основные возможности APK-Info:

  • Просмотр названия пакета и номера версии APK-файла.
  • Проверка списка запрашиваемых приложением разрешений.
  • Отображение минимальных системных требований для установки приложения.
  • Генерация MD5-хэшей для проверки подлинности файлов.
  • Упрощение процесса сортировки и идентификации установочных файлов.
  • Возможность проверки совместимости приложения с различными версиями Android.
  • Анализ установочных комплектов для выявления потенциальных угроз конфиденциальности.
  • Полезный инструмент для архивирования и организации различных версий приложений.
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