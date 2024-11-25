APK-Info — инструмент для анализа установочных файлов приложений Android (APK), который помогает пользователям получить подробную информацию о содержимом и безопасности файлов перед их установкой.

APK-Info предоставляет ключевые сведения, такие как название пакета, номер версии, список запрашиваемых разрешений, минимальные системные требования и контрольные хэши. Эта информация позволяет пользователям оценить, соответствует ли файл исходной версии приложения, проверить его безопасность и избежать установки потенциально вредоносного программного обеспечения. Утилита также будет полезна тем, кто архивирует различные версии приложений, предоставляя возможность упорядочивания и идентификации файлов.

С помощью APK-Info вы можете быстро проверить установочные файлы на соответствие требованиям конфиденциальности и безопасности. Программа позволяет узнать, какие системные функции использует приложение, и определить, не запрашивает ли оно доступ к избыточным или ненужным функциям. Благодаря анализу MD5-хэшей пользователи могут дополнительно проверять файлы на наличие вредоносного кода через сервисы, такие как VirusTotal.

Основные возможности APK-Info: