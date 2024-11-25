APK-Info для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|haikejishu
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.2 Мб
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APK-Info — инструмент для анализа установочных файлов приложений Android (APK), который помогает пользователям получить подробную информацию о содержимом и безопасности файлов перед их установкой.
APK-Info предоставляет ключевые сведения, такие как название пакета, номер версии, список запрашиваемых разрешений, минимальные системные требования и контрольные хэши. Эта информация позволяет пользователям оценить, соответствует ли файл исходной версии приложения, проверить его безопасность и избежать установки потенциально вредоносного программного обеспечения. Утилита также будет полезна тем, кто архивирует различные версии приложений, предоставляя возможность упорядочивания и идентификации файлов.
С помощью APK-Info вы можете быстро проверить установочные файлы на соответствие требованиям конфиденциальности и безопасности. Программа позволяет узнать, какие системные функции использует приложение, и определить, не запрашивает ли оно доступ к избыточным или ненужным функциям. Благодаря анализу MD5-хэшей пользователи могут дополнительно проверять файлы на наличие вредоносного кода через сервисы, такие как VirusTotal.
Основные возможности APK-Info:
- Просмотр названия пакета и номера версии APK-файла.
- Проверка списка запрашиваемых приложением разрешений.
- Отображение минимальных системных требований для установки приложения.
- Генерация MD5-хэшей для проверки подлинности файлов.
- Упрощение процесса сортировки и идентификации установочных файлов.
- Возможность проверки совместимости приложения с различными версиями Android.
- Анализ установочных комплектов для выявления потенциальных угроз конфиденциальности.
- Полезный инструмент для архивирования и организации различных версий приложений.
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