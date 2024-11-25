ToolBox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.9.48 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rahgosha
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.17 Мб
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ToolBox — универсальное приложение, которое объединяет более 50 различных инструментов, необходимых для повседневного использования. Оно создано для удобства пользователей, позволяя заменить множество отдельных приложений одним компактным и функциональным решением. ToolBox предоставляет доступ к полезным инструментам, включая фонарик, таймер, лупу, спидометр, детектор цвета, линейку и даже монитор сердечного ритма. Все функции интуитивно понятны, что делает приложение доступным для пользователей с любым уровнем технической подготовки.
Приложение подойдет как для бытового использования, так и для профессиональной деятельности, требующей быстрого доступа к различным инструментам. С его помощью вы сможете измерять расстояния, считать сложные математические уравнения, определять оттенки цветов и даже следить за своим здоровьем. Инструменты объединены в удобный интерфейс, что позволяет мгновенно находить и запускать необходимый инструмент.
Основные возможности приложения ToolBox:
- Совместное использование APK-файлов между устройствами.
- Фонарик для использования в условиях низкой освещенности.
- Экспонометр для оценки освещения в помещении или на улице.
- Лупа с функцией увеличения мелких деталей.
- Спидометр для измерения скорости передвижения.
- Таймер с настройкой на любой интервал времени.
- Монитор сердечного ритма для отслеживания состояния здоровья.
- Детектор цвета для определения точного оттенка.
- Линейка для измерения небольших расстояний.
- Расширенный калькулятор для сложных вычислений.
- Более 40 других инструментов, охватывающих повседневные задачи.
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Admin
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