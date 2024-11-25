ToolBox для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.48 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.17 Мб
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ToolBox — универсальное приложение, которое объединяет более 50 различных инструментов, необходимых для повседневного использования. Оно создано для удобства пользователей, позволяя заменить множество отдельных приложений одним компактным и функциональным решением. ToolBox предоставляет доступ к полезным инструментам, включая фонарик, таймер, лупу, спидометр, детектор цвета, линейку и даже монитор сердечного ритма. Все функции интуитивно понятны, что делает приложение доступным для пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Приложение подойдет как для бытового использования, так и для профессиональной деятельности, требующей быстрого доступа к различным инструментам. С его помощью вы сможете измерять расстояния, считать сложные математические уравнения, определять оттенки цветов и даже следить за своим здоровьем. Инструменты объединены в удобный интерфейс, что позволяет мгновенно находить и запускать необходимый инструмент.

Основные возможности приложения ToolBox:

  • Совместное использование APK-файлов между устройствами.
  • Фонарик для использования в условиях низкой освещенности.
  • Экспонометр для оценки освещения в помещении или на улице.
  • Лупа с функцией увеличения мелких деталей.
  • Спидометр для измерения скорости передвижения.
  • Таймер с настройкой на любой интервал времени.
  • Монитор сердечного ритма для отслеживания состояния здоровья.
  • Детектор цвета для определения точного оттенка.
  • Линейка для измерения небольших расстояний.
  • Расширенный калькулятор для сложных вычислений.
  • Более 40 других инструментов, охватывающих повседневные задачи.
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