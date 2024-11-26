My Cryptex для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.24.1125 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|safecryptex
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|2.03 Мб
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My Cryptex — приложение для защиты личных данных и файлов с использованием шифрования. Оно предлагает простой способ обработки текстовых данных и файлов, обеспечивая конфиденциальность информации. Программа оснащена четырьмя основными уровнями шифрования: быстрый, нормальный, сильный и экстремальный. Несмотря на лаконичность функционала, приложение справляется с задачами шифрования быстро и удобно, предоставляя пользователю доступный и понятный интерфейс.
Основная функция My Cryptex заключается в возможности шифрования текстов и файлов с добавлением подсказки для пароля. Однако генератор паролей в приложении отсутствует, поэтому пользователю необходимо самостоятельно создавать надежные комбинации. Важной особенностью программы является поддержка шифрования как текстовых данных, так и файлов, что делает ее универсальным инструментом для защиты информации.
Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет сосредоточиться на выполнении задачи без необходимости изучения сложных настроек. Пользователь может легко добавить текст или выбрать файлы для шифрования с помощью специального селектора. При этом приложение не поддерживает автоматическое обнаружение буфера обмена, что предполагает ручное добавление данных.
Основные возможности приложения My Cryptex:
- Поддержка шифрования текстовых данных и файлов.
- Четыре уровня шифрования: быстрый, нормальный, сильный и экстремальный.
- Возможность добавления подсказки к паролю.
- Удобный и минималистичный интерфейс.
- Интуитивное управление и простота использования.
- Селектор для добавления файлов, доступный прямо в интерфейсе.
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