My Cryptex для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.24.1125 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:2.03 Мб
СКАЧАТЬ
My Cryptex скриншот № 1
My Cryptex скриншот № 2
My Cryptex скриншот № 3

My Cryptex — приложение для защиты личных данных и файлов с использованием шифрования. Оно предлагает простой способ обработки текстовых данных и файлов, обеспечивая конфиденциальность информации. Программа оснащена четырьмя основными уровнями шифрования: быстрый, нормальный, сильный и экстремальный. Несмотря на лаконичность функционала, приложение справляется с задачами шифрования быстро и удобно, предоставляя пользователю доступный и понятный интерфейс.

Основная функция My Cryptex заключается в возможности шифрования текстов и файлов с добавлением подсказки для пароля. Однако генератор паролей в приложении отсутствует, поэтому пользователю необходимо самостоятельно создавать надежные комбинации. Важной особенностью программы является поддержка шифрования как текстовых данных, так и файлов, что делает ее универсальным инструментом для защиты информации.

Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет сосредоточиться на выполнении задачи без необходимости изучения сложных настроек. Пользователь может легко добавить текст или выбрать файлы для шифрования с помощью специального селектора. При этом приложение не поддерживает автоматическое обнаружение буфера обмена, что предполагает ручное добавление данных.

Основные возможности приложения My Cryptex:

  • Поддержка шифрования текстовых данных и файлов.
  • Четыре уровня шифрования: быстрый, нормальный, сильный и экстремальный.
  • Возможность добавления подсказки к паролю.
  • Удобный и минималистичный интерфейс.
  • Интуитивное управление и простота использования.
  • Селектор для добавления файлов, доступный прямо в интерфейсе.
ТОП-сегодня раздела "Шифрование"
 

скачать КриптоАРМКриптоАРМ 5.4.4.43

КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...

скачать SafeIPSafeIP 2.0.0.2616

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

скачать TrueCryptTrueCrypt 7.2 / 7.1a

TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...

скачать VeraCryptVeraCrypt 1.26.7

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...

скачать Folder LockFolder Lock 10.0.3

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...

скачать KeePassKeePass 2.57.1

KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...

Отзывы о программе My Cryptex

Admin

Отзывов о программе My Cryptex 1.0.24.1125 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв