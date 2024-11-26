My Cryptex — приложение для защиты личных данных и файлов с использованием шифрования. Оно предлагает простой способ обработки текстовых данных и файлов, обеспечивая конфиденциальность информации. Программа оснащена четырьмя основными уровнями шифрования: быстрый, нормальный, сильный и экстремальный. Несмотря на лаконичность функционала, приложение справляется с задачами шифрования быстро и удобно, предоставляя пользователю доступный и понятный интерфейс.

Основная функция My Cryptex заключается в возможности шифрования текстов и файлов с добавлением подсказки для пароля. Однако генератор паролей в приложении отсутствует, поэтому пользователю необходимо самостоятельно создавать надежные комбинации. Важной особенностью программы является поддержка шифрования как текстовых данных, так и файлов, что делает ее универсальным инструментом для защиты информации.

Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет сосредоточиться на выполнении задачи без необходимости изучения сложных настроек. Пользователь может легко добавить текст или выбрать файлы для шифрования с помощью специального селектора. При этом приложение не поддерживает автоматическое обнаружение буфера обмена, что предполагает ручное добавление данных.

Основные возможности приложения My Cryptex: