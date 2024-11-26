LSASecretsView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|54 Кб
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LSASecretsView – это компактная портативная утилита, предназначенная для работы с секретами LSA (Local Security Authority), хранящимися в операционной системе Windows. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям с минимальным опытом эффективно управлять конфиденциальными данными.
Утилита не требует установки, что делает её удобной для использования на различных устройствах. Её можно запускать прямо с жесткого диска или с переносных носителей, таких как USB-накопители. Это упрощает работу с программой, исключая необходимость предварительной настройки системы.
При запуске LSASecretsView отображает список всех обнаруженных секретов LSA, предоставляет возможность их копирования в буфер обмена, создания HTML-отчётов для последующего анализа и поиска данных в больших массивах информации. Программа также поддерживает загрузку секретов из внешних установок Windows, что может быть полезно для системных администраторов.
Утилита оптимизирована для работы с минимальными ресурсами системы, практически не нагружая процессор и оперативную память. Это обеспечивает стабильность работы даже на слабых устройствах и исключает риск зависаний, сбоев или ошибок.
Основные возможности LSASecretsView:
- Отображение списка всех секретов LSA, хранящихся в системе.
- Возможность копирования данных в буфер обмена.
- Генерация HTML-отчётов для дальнейшего анализа.
- Поддержка поиска по данным для удобства работы с большими объёмами информации.
- Загрузка секретов из внешних экземпляров установки Windows.
- Отсутствие необходимости установки программы.
- Возможность работы с USB-накопителей или других переносных носителей.
- Простота интерфейса и удобство настройки для пользователей любого уровня.
- Минимальное использование системных ресурсов (CPU и RAM).
- Гарантированная стабильность работы без сбоев и ошибок.
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