LSASecretsView – это компактная портативная утилита, предназначенная для работы с секретами LSA (Local Security Authority), хранящимися в операционной системе Windows. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям с минимальным опытом эффективно управлять конфиденциальными данными.

Утилита не требует установки, что делает её удобной для использования на различных устройствах. Её можно запускать прямо с жесткого диска или с переносных носителей, таких как USB-накопители. Это упрощает работу с программой, исключая необходимость предварительной настройки системы.

При запуске LSASecretsView отображает список всех обнаруженных секретов LSA, предоставляет возможность их копирования в буфер обмена, создания HTML-отчётов для последующего анализа и поиска данных в больших массивах информации. Программа также поддерживает загрузку секретов из внешних установок Windows, что может быть полезно для системных администраторов.

Утилита оптимизирована для работы с минимальными ресурсами системы, практически не нагружая процессор и оперативную память. Это обеспечивает стабильность работы даже на слабых устройствах и исключает риск зависаний, сбоев или ошибок.

Основные возможности LSASecretsView: