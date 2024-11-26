LSASecretsView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:54 Кб
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LSASecretsView скриншот № 2

LSASecretsView – это компактная портативная утилита, предназначенная для работы с секретами LSA (Local Security Authority), хранящимися в операционной системе Windows. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям с минимальным опытом эффективно управлять конфиденциальными данными.

Утилита не требует установки, что делает её удобной для использования на различных устройствах. Её можно запускать прямо с жесткого диска или с переносных носителей, таких как USB-накопители. Это упрощает работу с программой, исключая необходимость предварительной настройки системы.

При запуске LSASecretsView отображает список всех обнаруженных секретов LSA, предоставляет возможность их копирования в буфер обмена, создания HTML-отчётов для последующего анализа и поиска данных в больших массивах информации. Программа также поддерживает загрузку секретов из внешних установок Windows, что может быть полезно для системных администраторов.

Утилита оптимизирована для работы с минимальными ресурсами системы, практически не нагружая процессор и оперативную память. Это обеспечивает стабильность работы даже на слабых устройствах и исключает риск зависаний, сбоев или ошибок.

Основные возможности LSASecretsView:

  • Отображение списка всех секретов LSA, хранящихся в системе.
  • Возможность копирования данных в буфер обмена.
  • Генерация HTML-отчётов для дальнейшего анализа.
  • Поддержка поиска по данным для удобства работы с большими объёмами информации.
  • Загрузка секретов из внешних экземпляров установки Windows.
  • Отсутствие необходимости установки программы.
  • Возможность работы с USB-накопителей или других переносных носителей.
  • Простота интерфейса и удобство настройки для пользователей любого уровня.
  • Минимальное использование системных ресурсов (CPU и RAM).
  • Гарантированная стабильность работы без сбоев и ошибок.
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