Quark Scanner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:88.16 Мб
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Quark Scanner скриншот № 4

Quark Scanner — удобное приложение для сканирования, которое превращает ваш смартфон в полноценный мобильный сканер. Оно предназначено для быстрого и качественного сканирования документов, фотографий, книг и других объектов, позволяя сохранять их в цифровом виде для последующей работы. Программа поддерживает создание документов в форматах JPG и PDF, а также предлагает удобные инструменты для редактирования, управления и обмена файлами.

Благодаря встроенной функции оптического распознавания текста (OCR), Quark Scanner может преобразовывать изображения в текстовые форматы, такие как Word или TXT. Это делает приложение полезным как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Например, вы можете легко оцифровывать контракты, заметки, или даже книги, чтобы работать с ними в электронном виде.

Программа также предоставляет ряд инструментов для улучшения качества сканированных изображений: автоматическое определение границ документа, корректировку цвета и освещения, возможность применения фильтров, таких как черно-белый эффект, а также удаление ненужных теней. Пользователи могут добавлять электронные подписи к документам, делиться файлами или отправлять их на печать прямо из приложения.

Основные возможности Quark Scanner:

  • Сканирование любых документов, контрактов, книг, фотографий и других объектов.
  • Поддержка функций обрезки и поворота сканированных изображений.
  • Применение фильтров, таких как черно-белое изображение, удаление теней и улучшение качества сканов.
  • Автоматическое распознавание границ сканируемого объекта для удобного кадрирования.
  • Технология OCR для преобразования текстов с изображений в форматы Word и TXT.
  • Поддержка создания документов в форматах PDF и JPG.
  • Возможность добавления электронных подписей к документам.
  • Удобный обмен файлами и их печать.
  • Управление и просмотр сохраненных файлов прямо в приложении.
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