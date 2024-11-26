Quark Scanner — удобное приложение для сканирования, которое превращает ваш смартфон в полноценный мобильный сканер. Оно предназначено для быстрого и качественного сканирования документов, фотографий, книг и других объектов, позволяя сохранять их в цифровом виде для последующей работы. Программа поддерживает создание документов в форматах JPG и PDF, а также предлагает удобные инструменты для редактирования, управления и обмена файлами.

Благодаря встроенной функции оптического распознавания текста (OCR), Quark Scanner может преобразовывать изображения в текстовые форматы, такие как Word или TXT. Это делает приложение полезным как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Например, вы можете легко оцифровывать контракты, заметки, или даже книги, чтобы работать с ними в электронном виде.

Программа также предоставляет ряд инструментов для улучшения качества сканированных изображений: автоматическое определение границ документа, корректировку цвета и освещения, возможность применения фильтров, таких как черно-белый эффект, а также удаление ненужных теней. Пользователи могут добавлять электронные подписи к документам, делиться файлами или отправлять их на печать прямо из приложения.

Основные возможности Quark Scanner: