Quark Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aggregation Network Technology Co., Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|88.16 Мб
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Quark Scanner — удобное приложение для сканирования, которое превращает ваш смартфон в полноценный мобильный сканер. Оно предназначено для быстрого и качественного сканирования документов, фотографий, книг и других объектов, позволяя сохранять их в цифровом виде для последующей работы. Программа поддерживает создание документов в форматах JPG и PDF, а также предлагает удобные инструменты для редактирования, управления и обмена файлами.
Благодаря встроенной функции оптического распознавания текста (OCR), Quark Scanner может преобразовывать изображения в текстовые форматы, такие как Word или TXT. Это делает приложение полезным как для профессиональных задач, так и для повседневного использования. Например, вы можете легко оцифровывать контракты, заметки, или даже книги, чтобы работать с ними в электронном виде.
Программа также предоставляет ряд инструментов для улучшения качества сканированных изображений: автоматическое определение границ документа, корректировку цвета и освещения, возможность применения фильтров, таких как черно-белый эффект, а также удаление ненужных теней. Пользователи могут добавлять электронные подписи к документам, делиться файлами или отправлять их на печать прямо из приложения.
Основные возможности Quark Scanner:
- Сканирование любых документов, контрактов, книг, фотографий и других объектов.
- Поддержка функций обрезки и поворота сканированных изображений.
- Применение фильтров, таких как черно-белое изображение, удаление теней и улучшение качества сканов.
- Автоматическое распознавание границ сканируемого объекта для удобного кадрирования.
- Технология OCR для преобразования текстов с изображений в форматы Word и TXT.
- Поддержка создания документов в форматах PDF и JPG.
- Возможность добавления электронных подписей к документам.
- Удобный обмен файлами и их печать.
- Управление и просмотр сохраненных файлов прямо в приложении.
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