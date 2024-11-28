SQL Backup Master — это приложение для создания резервных копий баз данных, разработанное для работы с различными типами хранилищ, включая локальные и сетевые папки, FTP-серверы, а также облачные сервисы, такие как Dropbox. Программа позволяет легко настроить процесс резервного копирования и восстановления данных с минимальными усилиями благодаря интуитивно понятному интерфейсу и гибким настройкам.

SQL Backup Master предлагает пользователям инструменты для создания резервных копий баз данных на основе SQL Server. Подключение к серверу осуществляется через параметры аутентификации Windows или учетную запись SQL-сервера. Выбор целевого местоположения для сохранения резервной копии предоставляет широкий спектр возможностей: от локальных устройств до удаленных сетей. Программа поддерживает настройку параметров сжатия, шифрования, автоматического удаления устаревших файлов и уведомлений о статусе операций. Эти функции делают SQL Backup Master полезным инструментом как для небольших компаний, так и для крупных организаций.

Основные возможности SQL Backup Master:

Подключение к SQL-серверу через Windows-аутентификацию или учетные записи SQL.

Резервное копирование данных в локальные и сетевые папки, FTP-серверы и облачные сервисы (например, Dropbox).

Настройка имени пользователя и пароля для подключения к удаленным ресурсам.

Возможность указания временной папки для промежуточного хранения данных.

Автоматическая очистка устаревших файлов, включая дифференциальные копии и журналы транзакций.

Регулируемый уровень сжатия резервных файлов.

Защита данных с использованием пароля для шифрования резервных копий.

Планирование задач резервного копирования с заданной периодичностью.

Уведомления по электронной почте о результатах выполнения операций.

Декомпрессия ZIP-файлов, содержащих архивные данные.

Простое тестирование соединений с сервером перед началом операций.

SQL Backup Master предоставляет мощный, но при этом легкий в использовании инструмент для защиты данных. Его функционал охватывает ключевые потребности в резервном копировании, а интуитивный интерфейс делает его доступным для пользователей с разным уровнем подготовки.