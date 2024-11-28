SQL Backup Master для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.8.888.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Key Metric Software LLC
|Категории:
|Резервное копирование - Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32.61 Мб
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SQL Backup Master — это приложение для создания резервных копий баз данных, разработанное для работы с различными типами хранилищ, включая локальные и сетевые папки, FTP-серверы, а также облачные сервисы, такие как Dropbox. Программа позволяет легко настроить процесс резервного копирования и восстановления данных с минимальными усилиями благодаря интуитивно понятному интерфейсу и гибким настройкам.
SQL Backup Master предлагает пользователям инструменты для создания резервных копий баз данных на основе SQL Server. Подключение к серверу осуществляется через параметры аутентификации Windows или учетную запись SQL-сервера. Выбор целевого местоположения для сохранения резервной копии предоставляет широкий спектр возможностей: от локальных устройств до удаленных сетей. Программа поддерживает настройку параметров сжатия, шифрования, автоматического удаления устаревших файлов и уведомлений о статусе операций. Эти функции делают SQL Backup Master полезным инструментом как для небольших компаний, так и для крупных организаций.
Основные возможности SQL Backup Master:
- Подключение к SQL-серверу через Windows-аутентификацию или учетные записи SQL.
- Резервное копирование данных в локальные и сетевые папки, FTP-серверы и облачные сервисы (например, Dropbox).
- Настройка имени пользователя и пароля для подключения к удаленным ресурсам.
- Возможность указания временной папки для промежуточного хранения данных.
- Автоматическая очистка устаревших файлов, включая дифференциальные копии и журналы транзакций.
- Регулируемый уровень сжатия резервных файлов.
- Защита данных с использованием пароля для шифрования резервных копий.
- Планирование задач резервного копирования с заданной периодичностью.
- Уведомления по электронной почте о результатах выполнения операций.
- Декомпрессия ZIP-файлов, содержащих архивные данные.
- Простое тестирование соединений с сервером перед началом операций.
SQL Backup Master предоставляет мощный, но при этом легкий в использовании инструмент для защиты данных. Его функционал охватывает ключевые потребности в резервном копировании, а интуитивный интерфейс делает его доступным для пользователей с разным уровнем подготовки.
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