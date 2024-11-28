SQL Backup Master для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.8.888.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Резервное копирование - Базы данных
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Размер:32.61 Мб
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SQL Backup Master — это приложение для создания резервных копий баз данных, разработанное для работы с различными типами хранилищ, включая локальные и сетевые папки, FTP-серверы, а также облачные сервисы, такие как Dropbox. Программа позволяет легко настроить процесс резервного копирования и восстановления данных с минимальными усилиями благодаря интуитивно понятному интерфейсу и гибким настройкам.

SQL Backup Master предлагает пользователям инструменты для создания резервных копий баз данных на основе SQL Server. Подключение к серверу осуществляется через параметры аутентификации Windows или учетную запись SQL-сервера. Выбор целевого местоположения для сохранения резервной копии предоставляет широкий спектр возможностей: от локальных устройств до удаленных сетей. Программа поддерживает настройку параметров сжатия, шифрования, автоматического удаления устаревших файлов и уведомлений о статусе операций. Эти функции делают SQL Backup Master полезным инструментом как для небольших компаний, так и для крупных организаций.

Основные возможности SQL Backup Master:

  • Подключение к SQL-серверу через Windows-аутентификацию или учетные записи SQL.
  • Резервное копирование данных в локальные и сетевые папки, FTP-серверы и облачные сервисы (например, Dropbox).
  • Настройка имени пользователя и пароля для подключения к удаленным ресурсам.
  • Возможность указания временной папки для промежуточного хранения данных.
  • Автоматическая очистка устаревших файлов, включая дифференциальные копии и журналы транзакций.
  • Регулируемый уровень сжатия резервных файлов.
  • Защита данных с использованием пароля для шифрования резервных копий.
  • Планирование задач резервного копирования с заданной периодичностью.
  • Уведомления по электронной почте о результатах выполнения операций.
  • Декомпрессия ZIP-файлов, содержащих архивные данные.
  • Простое тестирование соединений с сервером перед началом операций.

SQL Backup Master предоставляет мощный, но при этом легкий в использовании инструмент для защиты данных. Его функционал охватывает ключевые потребности в резервном копировании, а интуитивный интерфейс делает его доступным для пользователей с разным уровнем подготовки.

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