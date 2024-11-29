Obfuscator Executive для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $249.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.0.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1.93 Мб
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Obfuscator Executive — приложение, разработанное для повышения безопасности программного обеспечения посредством обфускации. Обфускация позволяет скрывать уязвимые элементы кода, такие как имена классов, функций, подпрограмм и объектов, минимизируя риск нежелательного доступа, модификации или кражи данных. Программа обеспечивает интуитивно понятный процесс работы, благодаря чему даже пользователи без глубоких технических знаний смогут выполнить необходимую обработку файлов.

Основная задача Obfuscator Executive — защита исходного кода от анализа и модификации, что делает его незаменимым инструментом для разработчиков, стремящихся сохранить интеллектуальную собственность и повысить безопасность своих приложений. С его помощью можно анализировать внутренние характеристики исполняемых файлов, выбирать элементы для обфускации и получать обфусцированные бинарные файлы с обновленным кодом.

Интерфейс приложения отличается простотой и удобством. Для начала работы достаточно загрузить необходимый EXE-файл в программу, провести анализ его структуры и выбрать, какие элементы кода должны быть скрыты. Несмотря на отсутствие поддержки пакетной обработки, приложение эффективно справляется с задачами, связанными с единичной обфускацией.

Основные возможности приложения Obfuscator Executive:

  • Обфускация кода: скрытие уязвимых элементов, таких как имена классов, функций и объектов, для повышения безопасности.
  • Интуитивно понятный процесс выбора элементов кода: использование селектора галочек/звездочек для определения скрываемых символов.
  • Анализ характеристик исполняемых файлов: предварительный просмотр структуры кода перед обработкой.
  • Создание новых бинарных файлов: автоматическая генерация обфусцированных EXE-файлов для последующего использования.
  • Простота использования: дружественный интерфейс, не требующий специальных знаний.
  • Скорость обработки: быстрое выполнение операций обфускации с минимальными временными затратами.
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