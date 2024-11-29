EvalBee для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22.73 Мб
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EvalBee — приложение, предназначенное для учителей и преподавателей, чтобы упростить процесс проведения экзаменов с множественным выбором ответов (MCQ). С помощью камеры телефона оно сканирует OMR-листы, генерирует отчеты о результатах в реальном времени и предоставляет широкий набор инструментов для анализа успеваемости студентов. Программа поддерживает создание экзаменационных шаблонов для различных форматов тестов, таких как JEE, NEET, SAT, AIMCET и других.

EvalBee помогает оптимизировать процесс проведения экзаменов, предоставляя возможность быстро анализировать результаты и создавать отчеты. Учителя могут настраивать шаблоны под разные типы вопросов и использовать функции автоматической отправки отчетов студентам. Приложение особенно полезно для учебных заведений, тренинговых центров и частных репетиторов, которым важно обрабатывать результаты тестов оперативно и с минимальными затратами времени.

Основные возможности приложения EvalBee:

  • Создание экзаменационных шаблонов, содержащих до 300+ вопросов.
  • Поддержка различных типов ответов: матричный, числовой, с 4 или 5 вариантами ответа, а также формат "правда или ложь".
  • Генерация общих отчетов в формате Excel.
  • Возможность отправки индивидуальных отчетов студентам по электронной почте.
  • Отправка результатов экзаменов через SMS.
  • Поддержка различных систем оценивания, включая настройку шкал.
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