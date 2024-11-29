EvalBee для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ekodroid labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.73 Мб
|СКАЧАТЬ
EvalBee — приложение, предназначенное для учителей и преподавателей, чтобы упростить процесс проведения экзаменов с множественным выбором ответов (MCQ). С помощью камеры телефона оно сканирует OMR-листы, генерирует отчеты о результатах в реальном времени и предоставляет широкий набор инструментов для анализа успеваемости студентов. Программа поддерживает создание экзаменационных шаблонов для различных форматов тестов, таких как JEE, NEET, SAT, AIMCET и других.
EvalBee помогает оптимизировать процесс проведения экзаменов, предоставляя возможность быстро анализировать результаты и создавать отчеты. Учителя могут настраивать шаблоны под разные типы вопросов и использовать функции автоматической отправки отчетов студентам. Приложение особенно полезно для учебных заведений, тренинговых центров и частных репетиторов, которым важно обрабатывать результаты тестов оперативно и с минимальными затратами времени.
Основные возможности приложения EvalBee:
- Создание экзаменационных шаблонов, содержащих до 300+ вопросов.
- Поддержка различных типов ответов: матричный, числовой, с 4 или 5 вариантами ответа, а также формат "правда или ложь".
- Генерация общих отчетов в формате Excel.
- Возможность отправки индивидуальных отчетов студентам по электронной почте.
- Отправка результатов экзаменов через SMS.
- Поддержка различных систем оценивания, включая настройку шкал.
Мобильное Android-приложение для сканирования, редактирования и управления документами....
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Учет в магазине CloudShop 3.3.2.0
CloudShop - бесплатное и удобное в эксплуатации Android-приложение для автоматизации и управления...
Бесплатное Android-приложение для быстрого и простого сканирования документов: заметок,...
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...
Современный и гибкий инструмент для Android-устройств, предназначенный для совместной...
Отзывы о программе EvalBee
Admin
Отзывов о программе EvalBee 5.5.3 пока нет, можете добавить...