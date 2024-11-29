EvalBee — приложение, предназначенное для учителей и преподавателей, чтобы упростить процесс проведения экзаменов с множественным выбором ответов (MCQ). С помощью камеры телефона оно сканирует OMR-листы, генерирует отчеты о результатах в реальном времени и предоставляет широкий набор инструментов для анализа успеваемости студентов. Программа поддерживает создание экзаменационных шаблонов для различных форматов тестов, таких как JEE, NEET, SAT, AIMCET и других.

EvalBee помогает оптимизировать процесс проведения экзаменов, предоставляя возможность быстро анализировать результаты и создавать отчеты. Учителя могут настраивать шаблоны под разные типы вопросов и использовать функции автоматической отправки отчетов студентам. Приложение особенно полезно для учебных заведений, тренинговых центров и частных репетиторов, которым важно обрабатывать результаты тестов оперативно и с минимальными затратами времени.

Основные возможности приложения EvalBee: