Gizmos для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bill Menees
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|549 Кб
|СКАЧАТЬ
Gizmos - это программное обеспечение, которое предоставляет удобный набор виджетов для рабочего стола, упрощающих доступ к информации и выполнению задач. Программа была разработана для тех, кто хочет расширить возможности рабочего стола, сделав его не просто местом для размещения ярлыков, но полноценным инструментом для отображения полезных данных.
Gizmos предоставляет различные виджеты, которые работают в фоновом режиме и позволяют быстро получить доступ к информации без необходимости открывать полноценные приложения или обращаться к системным функциям. Это идеальное решение для тех, кто ценит эргономику и минимализм, позволяя сосредоточиться на текущих задачах, сохраняя доступ к важной информации на рабочем столе.
Программа предлагает как встроенные виджеты, так и возможность создания пользовательских элементов, благодаря открытому исходному коду и поддержке платформы .NET. Это делает Gizmos не только инструментом для повседневного использования, но и платформой для энтузиастов и разработчиков, которые хотят настроить приложение под свои нужды.
Основные возможности Gizmos:
- Предоставление виджетов для рабочего стола, включающих прогноз погоды, информацию о влажности и другие данные.
- Встроенный виджет для отслеживания физической активности через интеграцию с бесплатной платформой Running Ahead.
- Возможность ручного ввода данных и просмотра статистики за неделю, месяц или год.
- Открытый исходный код, позволяющий создавать собственные виджеты на основе .NET.
- Наличие 4 базовых пользовательских макетов с современным дизайном и цветовой палитрой.
- Интуитивно понятный интерфейс и минимальное использование системных ресурсов.
Universal Watermark Disabler 1.0.0.6
Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...
Comfort On-Screen Keyboard Pro 9.2.0
Comfort On-Screen Keyboard - уникальная виртуальная экранная клавиатура, позволяющая полноценно...
Free Virtual Keyboard - портативная бесплатная утилита, которая эмулирует обычную клавиатуру и...
AutoHideDesktopIcons - небольшая и простая в использовании утилита, позволяющая скрывать и...
Pixel Repair - небольшая утилита для обнаружения и исправления зависших пикселей на экране ЖК-монитора...
Погодник - бесплатная программа, которая позволяет оперативно получать прогноз погоды...
Отзывы о программе Gizmos
Admin
Отзывов о программе Gizmos 1.2.2 пока нет, можете добавить...