Fly Photos – приложение для просмотра изображений с элегантным дизайном, ориентированное на удобство работы пользователей. Эта программа предлагает стильный и функциональный способ управления фотографиями и другими графическими файлами. Fly Photos сочетает в себе минималистичный интерфейс, удобные функции и интеграцию с современными визуальными стилями Windows.

Программа позволяет просматривать изображения на уникальном полупрозрачном фоне, который скрывает рабочий стол и другие активные приложения. Это создает ощущение полного сосредоточения на просмотре фотографий, что особенно удобно для демонстрации семейных снимков или работы с визуальным контентом.

Одной из ключевых возможностей является функция изменения масштаба изображений, что может быть полезно для проверки читаемости мелких деталей, например, текста на миниатюрах видео. Fly Photos также поддерживает быстрое вращение фотографий, что помогает исправлять ориентацию изображений, случайно снятых в неправильном режиме.

Интерфейс приложения разработан в соответствии с языком дизайна Microsoft Fluent Design, благодаря чему приложение органично вписывается в стиль Windows 11. Fly Photos поддерживает визуальные эффекты Mica, Acrylic и Frozen, а также предлагает светлую тему, улучшающую видимость элементов управления.

Основные возможности Fly Photos: