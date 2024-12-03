English Grammar для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.24 Мб
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English Grammar: Learn & Test – это приложение для изучения и улучшения английской грамматики, идеально подходящее для подготовки к экзаменам или повышения общего уровня владения языком. Программа предлагает структурированный подход к обучению, который охватывает широкий спектр тем, начиная от базовых правил и заканчивая сложными аспектами грамматики.

С помощью English Grammar: Learn & Test пользователи могут получить доступ к обширной базе данных, включающей 300 уроков и 20 000 тестов, из которых 10 000 сопровождаются подробными объяснениями. Приложение разработано таким образом, чтобы помочь вам выявить сильные стороны в английской грамматике и понять, где требуется больше практики. Функциональность офлайн позволяет учиться в любом месте и в любое время, что делает приложение удобным для повседневного использования.

Особое внимание уделено новым разделам, таким как "Запутанные слова" и "Распространенные ошибки", которые помогают пользователям разбираться в сложных аспектах языка. Например, раздел "Запутанные слова" включает 800+ часто путаемых слов с объяснениями и примерами, что значительно упрощает понимание и правильное использование. Раздел "Распространенные ошибки" анализирует 650 типичных ошибок, классифицированных в 22 категории, с примерами правильного и неправильного использования.

Список основных возможностей приложения English Grammar: Learn & Test

  • 300 уроков грамматики, охватывающих все ключевые аспекты языка.
  • 20 000 тестов на проверку знаний грамматики.
  • 10 000 тестов с подробными объяснениями.
  • Удобный поиск по урокам для быстрого нахождения нужной темы.
  • Возможность работы в автономном режиме.
  • Оптимизация для мобильных устройств и планшетов.
  • Раздел "Запутанные слова" с объяснениями и примерами предложений.
  • Раздел "Распространенные ошибки" с анализом типичных ошибок и примерами правильного использования.
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