English Grammar: Learn & Test – это приложение для изучения и улучшения английской грамматики, идеально подходящее для подготовки к экзаменам или повышения общего уровня владения языком. Программа предлагает структурированный подход к обучению, который охватывает широкий спектр тем, начиная от базовых правил и заканчивая сложными аспектами грамматики.

С помощью English Grammar: Learn & Test пользователи могут получить доступ к обширной базе данных, включающей 300 уроков и 20 000 тестов, из которых 10 000 сопровождаются подробными объяснениями. Приложение разработано таким образом, чтобы помочь вам выявить сильные стороны в английской грамматике и понять, где требуется больше практики. Функциональность офлайн позволяет учиться в любом месте и в любое время, что делает приложение удобным для повседневного использования.

Особое внимание уделено новым разделам, таким как "Запутанные слова" и "Распространенные ошибки", которые помогают пользователям разбираться в сложных аспектах языка. Например, раздел "Запутанные слова" включает 800+ часто путаемых слов с объяснениями и примерами, что значительно упрощает понимание и правильное использование. Раздел "Распространенные ошибки" анализирует 650 типичных ошибок, классифицированных в 22 категории, с примерами правильного и неправильного использования.

Список основных возможностей приложения English Grammar: Learn & Test