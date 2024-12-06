Batch Image Resizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.04.12.24 Build 1307 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.28 Мб
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Batch Image Resizer — удобная утилита для пакетного изменения размера изображений. Программа создана для пользователей, которые часто сталкиваются с необходимостью обработки сразу нескольких фотографий, требующих изменения разрешения. Она поддерживает популярные форматы изображений и предоставляет простой интерфейс, позволяющий справляться с задачами быстро и без лишних сложностей.
Основная задача приложения — изменение размеров фотографий с учетом пропорций и визуальной совместимости. Batch Image Resizer особенно полезен для подготовки изображений к отображению на экранах различных устройств или их печати на бумаге, где важно сохранить правильные соотношения сторон. Простота использования делает программу доступной даже для пользователей без технических навыков.
Список основных возможностей Batch Image Resizer:
- Изменение разрешения сразу нескольких фотографий в пакетном режиме.
- Поддержка популярных форматов изображений: JPEG, PNG, BMP и GIF.
- Возможность сохранения пропорций изображения при изменении размера.
- Быстрая обработка: изменение размера нескольких изображений занимает всего несколько секунд.
- Простая система добавления файлов с помощью кнопки загрузки.
- Минималистичный интерфейс без лишних сложностей.
Программа станет отличным выбором для работы с фотографиями, где важна скорость и удобство, без необходимости в сложных функциях или профессиональном опыте.
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Отзывы о программе Batch Image Resizer
Admin
Отзывов о программе Batch Image Resizer 1.0.04.12.24 Build 1307 пока нет, можете добавить...