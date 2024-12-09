MacroFactor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stronger By Science Technologies LLC
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31.19 Мб
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MacroFactor – современное приложение, которое сочетает в себе передовые алгоритмы и научный подход к питанию, помогая пользователям достигать своих целей в области здоровья и фитнеса. Оно предлагает персонализированные планы, которые адаптируются к вашему метаболизму, чтобы поддерживать прогресс в достижении намеченных целей. MacroFactor идеально подходит для тех, кто стремится следить за своим питанием, контролировать вес или улучшать физическую форму.
Благодаря интеллектуальной системе анализа, приложение точно рассчитывает расход энергии, оценивает изменения метаболизма и корректирует цели по калориям и макронутриентам. Это делает процесс управления питанием простым и эффективным, исключая стресс и строгие ограничения. MacroFactor также предоставляет удобные инструменты для отслеживания рациона, анализа данных и планирования питания.
Основные возможности приложения MacroFactor:
- адаптация макропланов под изменения метаболизма пользователя;
- настройка калорийности и распределения макронутриентов в зависимости от ваших задач (снижение, удержание или набор веса);
- сканирование штрих-кодов, добавление пользовательских продуктов и рецептов, история питания;
- достоверные данные о калориях и макронутриентах;
- журнал питания в формате временной шкалы без привязки к жёсткому графику приёмов пищи;
- уникальные показатели тенденций веса, отслеживание привычек и периода;
- интеграция с другими приложениями, поддержка темного режима, выбор между метрической и имперской системами измерений;
- алгоритмы MacroFactor помогают сохранять мотивацию без жёстких ограничений или "наказаний" за отклонения от целей.
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Отзывы о программе MacroFactor
Admin
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