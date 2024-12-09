MacroFactor – современное приложение, которое сочетает в себе передовые алгоритмы и научный подход к питанию, помогая пользователям достигать своих целей в области здоровья и фитнеса. Оно предлагает персонализированные планы, которые адаптируются к вашему метаболизму, чтобы поддерживать прогресс в достижении намеченных целей. MacroFactor идеально подходит для тех, кто стремится следить за своим питанием, контролировать вес или улучшать физическую форму.

Благодаря интеллектуальной системе анализа, приложение точно рассчитывает расход энергии, оценивает изменения метаболизма и корректирует цели по калориям и макронутриентам. Это делает процесс управления питанием простым и эффективным, исключая стресс и строгие ограничения. MacroFactor также предоставляет удобные инструменты для отслеживания рациона, анализа данных и планирования питания.

Основные возможности приложения MacroFactor: