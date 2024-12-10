York – приложение для мониторинга сетевого трафика, предназначенное для опытных пользователей, таких как сетевые администраторы. Оно позволяет отслеживать всю активность в сети, включая пакеты данных, файлы и сессии, что делает его удобным инструментом для анализа и управления сетевыми ресурсами.

После быстрой установки пользователь получает доступ к удобному интерфейсу, разделенному на несколько вкладок. Эти вкладки позволяют детально анализировать данные трафика, включая время передачи, IP-адреса, порты и размеры пакетов. Программа автоматически начинает мониторинг при запуске, что экономит время и упрощает работу.

York также предоставляет возможность просматривать перехваченные файлы, пароли, веб-сессии и изображения. Для удобства анализа данные можно экспортировать в CSV-формат. Гибкие настройки позволяют выбрать сетевой адаптер, активировать мониторинг различных протоколов (TCP, UDP, ICMP, NETBIOS), включить звуковые уведомления и настроить автоматический запуск программы при загрузке системы.

Программа поддерживает функции безопасности, такие как установка пароля для доступа к данным и настройкам, а также интеграцию с MySQL для хранения журналов. York не требователен к системным ресурсам, что делает его эффективным даже на компьютерах с ограниченной производительностью.

Основные возможности приложения York: