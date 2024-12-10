York для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.66 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|Сканеры, сниферы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.03 Мб
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York – приложение для мониторинга сетевого трафика, предназначенное для опытных пользователей, таких как сетевые администраторы. Оно позволяет отслеживать всю активность в сети, включая пакеты данных, файлы и сессии, что делает его удобным инструментом для анализа и управления сетевыми ресурсами.
После быстрой установки пользователь получает доступ к удобному интерфейсу, разделенному на несколько вкладок. Эти вкладки позволяют детально анализировать данные трафика, включая время передачи, IP-адреса, порты и размеры пакетов. Программа автоматически начинает мониторинг при запуске, что экономит время и упрощает работу.
York также предоставляет возможность просматривать перехваченные файлы, пароли, веб-сессии и изображения. Для удобства анализа данные можно экспортировать в CSV-формат. Гибкие настройки позволяют выбрать сетевой адаптер, активировать мониторинг различных протоколов (TCP, UDP, ICMP, NETBIOS), включить звуковые уведомления и настроить автоматический запуск программы при загрузке системы.
Программа поддерживает функции безопасности, такие как установка пароля для доступа к данным и настройкам, а также интеграцию с MySQL для хранения журналов. York не требователен к системным ресурсам, что делает его эффективным даже на компьютерах с ограниченной производительностью.
Основные возможности приложения York:
- Мониторинг сетевого трафика с автоматическим запуском при инициализации.
- Детальная информация о переданных данных: время, адреса, порты, размеры пакетов.
- Просмотр перехваченных файлов, паролей, веб-сессий и изображений.
- Экспорт данных в формат CSV для дальнейшего анализа.
- Поддержка различных протоколов: TCP, UDP, ICMP, NETBIOS.
- Настройка автоматического запуска при старте системы.
- Установка пароля для защиты данных и настроек.
- Звуковые уведомления о событиях, таких как новые подключения.
- Интеграция с MySQL для хранения журналов.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
- Низкое потребление системных ресурсов.
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