York для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.66 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Сканеры, сниферы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.03 Мб
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York – приложение для мониторинга сетевого трафика, предназначенное для опытных пользователей, таких как сетевые администраторы. Оно позволяет отслеживать всю активность в сети, включая пакеты данных, файлы и сессии, что делает его удобным инструментом для анализа и управления сетевыми ресурсами.

После быстрой установки пользователь получает доступ к удобному интерфейсу, разделенному на несколько вкладок. Эти вкладки позволяют детально анализировать данные трафика, включая время передачи, IP-адреса, порты и размеры пакетов. Программа автоматически начинает мониторинг при запуске, что экономит время и упрощает работу.

York также предоставляет возможность просматривать перехваченные файлы, пароли, веб-сессии и изображения. Для удобства анализа данные можно экспортировать в CSV-формат. Гибкие настройки позволяют выбрать сетевой адаптер, активировать мониторинг различных протоколов (TCP, UDP, ICMP, NETBIOS), включить звуковые уведомления и настроить автоматический запуск программы при загрузке системы.

Программа поддерживает функции безопасности, такие как установка пароля для доступа к данным и настройкам, а также интеграцию с MySQL для хранения журналов. York не требователен к системным ресурсам, что делает его эффективным даже на компьютерах с ограниченной производительностью.

Основные возможности приложения York:

  • Мониторинг сетевого трафика с автоматическим запуском при инициализации.
  • Детальная информация о переданных данных: время, адреса, порты, размеры пакетов.
  • Просмотр перехваченных файлов, паролей, веб-сессий и изображений.
  • Экспорт данных в формат CSV для дальнейшего анализа.
  • Поддержка различных протоколов: TCP, UDP, ICMP, NETBIOS.
  • Настройка автоматического запуска при старте системы.
  • Установка пароля для защиты данных и настроек.
  • Звуковые уведомления о событиях, таких как новые подключения.
  • Интеграция с MySQL для хранения журналов.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Низкое потребление системных ресурсов.
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