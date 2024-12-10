Temple для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:295 Кб
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Temple скриншот № 1

Temple – портативное приложение, предназначенное для анализа и отображения подробной информации о устройствах, подключенных к компьютеру через интерфейс USB (Universal Serial Bus). Программа предоставляет пользователю широкий спектр данных, начиная от характеристик подключенных устройств и заканчивая их техническими параметрами. Temple работает без необходимости установки и может запускаться с внешних носителей, таких как USB-накопители, что делает его удобным для использования на любом совместимом устройстве.

Программа автоматически сканирует систему, определяет все USB-устройства, соответствующие заданным критериям, и отображает полную информацию о них в графическом интерфейсе. Temple рассчитан на пользователей с опытом работы с техническими данными, поэтому может быть полезен системным администраторам, инженерам и компьютерным экспертам, которым важно получить точные и детализированные сведения о подключенных устройствах.

Список основных возможностей приложения Temple:

  • Поддержка работы без установки – запуск приложения прямо с внешнего носителя.
  • Автоматическое сканирование системы для обнаружения USB-устройств.
  • Подробный анализ и отображение технических характеристик устройств, таких как:
    • Скорость передачи данных,
    • Тип устройства,
    • Потребляемая мощность,
    • Поддерживаемое количество портов.
  • Поддержка широкого спектра USB-устройств, включая смартфоны, флэш-накопители, внешние жесткие диски, клавиатуры, мыши и другие периферийные устройства.
  • Возможность сохранения собранной информации в формате XML для последующего просмотра или передачи в сторонние приложения.
  • Удобный графический интерфейс для визуализации данных о подключенных устройствах.
  • Компактный и портативный формат, позволяющий использовать приложение на разных компьютерах без ограничений.
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