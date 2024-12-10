Temple – портативное приложение, предназначенное для анализа и отображения подробной информации о устройствах, подключенных к компьютеру через интерфейс USB (Universal Serial Bus). Программа предоставляет пользователю широкий спектр данных, начиная от характеристик подключенных устройств и заканчивая их техническими параметрами. Temple работает без необходимости установки и может запускаться с внешних носителей, таких как USB-накопители, что делает его удобным для использования на любом совместимом устройстве.

Программа автоматически сканирует систему, определяет все USB-устройства, соответствующие заданным критериям, и отображает полную информацию о них в графическом интерфейсе. Temple рассчитан на пользователей с опытом работы с техническими данными, поэтому может быть полезен системным администраторам, инженерам и компьютерным экспертам, которым важно получить точные и детализированные сведения о подключенных устройствах.

Список основных возможностей приложения Temple: