Padlet для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:215.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:56.72 Мб
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Padlet – универсальное приложение для создания и управления визуальными досками, которое подходит как для образовательных, так и профессиональных нужд. Программа позволяет упорядочивать идеи, материалы и проекты в удобной визуальной форме. С Padlet пользователи могут создавать интерактивные доски, делиться ими с коллегами или учениками и работать совместно в реальном времени.

Приложение особенно полезно для визуальных мыслителей и тех, кто ценит структурированный подход к управлению информацией. Padlet поддерживает различные типы досок и шаблонов, что делает его удобным инструментом как для преподавателей, так и для профессионалов в других сферах. Будь то проведение мозговых штурмов, презентация идей или организация групповых проектов – Padlet обеспечивает все необходимые функции для этих задач.

Список основных возможностей приложения Padlet:

  • Создание интерактивных досок и визуальных холстов для упорядочивания идей.
  • Совместная работа над проектами в реальном времени с коллегами или учениками.
  • Разработка и использование шаблонов для уроков, рабочих листов и презентаций.
  • Возможность сохранять и делиться различными типами файлов, включая изображения, видео и документы.
  • Интеграция для обмена данными с другими инструментами и платформами.
  • Функция мозгового штурма и визуализации идей.
  • Организация мероприятий и создание слайд-шоу для презентаций.
  • Управление проектами, включая создание списков задач и обратной связи.
  • Инструменты для совместного редактирования и внесения изменений.
  • Возможность использования карт для управления географической информацией, например, в сфере недвижимости.
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