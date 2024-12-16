RequestTrace для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.72 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:429 Кб
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RequestTrace скриншот № 1

RequestTrace — это инструмент для мониторинга и анализа запросов ввода-вывода на компьютерах с операционной системой Windows. Приложение позволяет отслеживать запросы IRP, URB и SRP, передаваемые драйверами, установленными в системе, что помогает пользователям получать детализированную информацию о работе драйверов и подключенных устройств, а также оптимизировать процессы диагностики и устранения неполадок.

Программа автоматически сканирует все классы драйверов, присутствующих в системе, и отображает подключенные устройства в удобном информационном интерфейсе. Пользователь может выбрать конкретный класс драйвера для трассировки запросов, а также указать параметры мониторинга, чтобы адаптировать работу приложения под свои задачи.

RequestTrace поддерживает управление драйверами и устройствами: перезагрузка системы, фильтрация драйверов через переустановку или удаление, обновление списка подключенных устройств и перестройка стека для выбранного класса драйвера доступны через стандартные функции интерфейса. Полученные данные можно визуализировать в популярных отладочных приложениях, таких как SoftIce, WinDbg или DebugView, что делает анализ результатов удобным и информативным.

Основные возможности RequestTrace:

  • Мониторинг всех запросов IRP, URB и SRP от драйверов системы.
  • Автоматическое сканирование и отображение всех классов драйверов.
  • Список подключенных устройств с возможностью их выбора.
  • Настройка параметров трассировки для отдельных устройств.
  • Выполнение перезагрузки, обновления списка устройств и перестройки стека драйверов.
  • Фильтрация драйверов через их переустановку или удаление.
  • Визуализация результатов в отладочных приложениях: SoftIce, WinDbg, DebugView.
  • Удобный интерфейс для управления процессами мониторинга.
  • Меню DebugView для быстрого вызова функций визуализации.
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