RequestTrace — это инструмент для мониторинга и анализа запросов ввода-вывода на компьютерах с операционной системой Windows. Приложение позволяет отслеживать запросы IRP, URB и SRP, передаваемые драйверами, установленными в системе, что помогает пользователям получать детализированную информацию о работе драйверов и подключенных устройств, а также оптимизировать процессы диагностики и устранения неполадок.

Программа автоматически сканирует все классы драйверов, присутствующих в системе, и отображает подключенные устройства в удобном информационном интерфейсе. Пользователь может выбрать конкретный класс драйвера для трассировки запросов, а также указать параметры мониторинга, чтобы адаптировать работу приложения под свои задачи.

RequestTrace поддерживает управление драйверами и устройствами: перезагрузка системы, фильтрация драйверов через переустановку или удаление, обновление списка подключенных устройств и перестройка стека для выбранного класса драйвера доступны через стандартные функции интерфейса. Полученные данные можно визуализировать в популярных отладочных приложениях, таких как SoftIce, WinDbg или DebugView, что делает анализ результатов удобным и информативным.

Основные возможности RequestTrace: