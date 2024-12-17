Compton для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ Development
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|486 Кб
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Compton — это инструмент для получения подробной информации о жестких дисках и других устройствах хранения данных, подключенных к вашему компьютеру. Программа предназначена для пользователей, которые хотят узнать все ключевые характеристики своих SSD, HDD или съемных USB-накопителей без сложных настроек и дополнительных усилий. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, Compton автоматически определяет подключенные устройства и предоставляет исчерпывающую информацию о них.
После установки и запуска приложения, Compton сканирует систему в фоновом режиме, чтобы найти все доступные диски. Полученные данные отображаются в аккуратном и понятном списке, где можно увидеть такие параметры, как название производителя, серийный номер, версия прошивки и ревизия устройства. Это делает Compton идеальным решением для тех, кто ищет удобный способ контроля и диагностики устройств хранения.
Программа также поддерживает анализ S.M.A.R.T.-параметров (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Эти данные позволяют пользователю оценить состояние дисков, включая текущую температуру, количество включений, частоту ошибок и другие метрики. Возможность сохранения результатов в формате XML позволяет глубже изучить информацию позднее или передать её специалистам для анализа.
Compton предлагает несколько режимов отображения информации, что позволяет гибко настроить работу программы под индивидуальные потребности. Например, пользователи могут выбрать представление данных на основе буквы диска, физического расположения или информации Setup-Di. Это упрощает процесс мониторинга и делает приложение универсальным инструментом для анализа накопителей.
Основные возможности приложения Compton:
- Автоматическое определение всех подключенных устройств хранения данных (SSD, HDD, USB и других).
- Отображение подробной информации о каждом накопителе: производитель, серийный номер, версия прошивки и ревизия устройства.
- Поддержка анализа S.M.A.R.T.-параметров, включая температуру, количество часов работы, частоту ошибок и другие ключевые показатели.
- Возможность сохранения данных в XML-файлы для дальнейшего анализа.
- Несколько режимов отображения информации: по букве диска, физическому расположению или данным Setup-Di.
- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий сложной настройки.
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