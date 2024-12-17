DJ Mix для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Easyelife
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.14 Мб
|СКАЧАТЬ
DJ Mix – приложение для микширования музыки, которое подходит как профессиональным диджеям, так и начинающим. Программа предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей для создания музыкальных ремиксов, битов и записи миксов. DJ Mix сочетает в себе мощный функционал, интуитивно понятный интерфейс и высокую производительность, оптимизированную для современных мобильных устройств. Это приложение поможет вам не только микшировать музыку, но и добавить к ней уникальные звуковые эффекты, ремиксировать треки и экспериментировать с различными стилями.
DJ Mix поддерживает работу с двумя виртуальными микшерами, оснащен реальным кроссфейдером и предлагает расширенные функции эквалайзера и усилителя басов. Вы можете создавать треки, используя встроенные звуковые эффекты, петли различной длины и пакеты сэмплов. Программа позволяет записывать миксы в формате высокого качества, а также работать с музыкальной библиотекой вашего устройства, включая импорт треков, альбомов и папок.
Основные возможности приложения DJ Mix:
- Интуитивно понятный интерфейс с удобным доступом ко всем функциям.
- Два виртуальных микшера с кроссфейдером для гибкого микширования.
- Возможность установки до шести точек Hot Cues на каждой деке.
- Петли с вариативностью от 1/64 до 128 тактов.
- Пятиполосный эквалайзер с возможностью усиления басов.
- Встроенные звуковые эффекты: DJing, Gunshot, Clap, Scratch и другие.
- Доступ к музыкальным трекам, исполнителям, альбомам и папкам устройства.
- Возможность записи HD-миксов в формате MP3, с использованием микрофона или внутреннего аудио.
- Управление эффектами и высотой тона через эквалайзер.
- Поддержка импорта музыки в плейлисты для удобного использования.
- Воспроизведение ремиксов с возможностью обратного или прямого проигрывания.
- Оптимизация для плавной работы на всех мобильных устройствах.
Приложения с помощью которого вы сможете создавать музыку, провести живое выступление,...
Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь...
Бесплатное Android-приложение для создания ритмов и собственных музыкальных композиций....
DJ Control – с этим приложением, ваше Android-устройство превратится в полноценный MIDI-контроллер....
Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком...
Zulu Free DJ Mixer - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно легко микшировать...
Отзывы о программе DJ Mix
Admin
Отзывов о программе DJ Mix 2.2.3 пока нет, можете добавить...