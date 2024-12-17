DJ Mix для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.14 Мб
СКАЧАТЬ
DJ Mix скриншот № 1
DJ Mix скриншот № 2
DJ Mix скриншот № 3
DJ Mix скриншот № 4

DJ Mix – приложение для микширования музыки, которое подходит как профессиональным диджеям, так и начинающим. Программа предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей для создания музыкальных ремиксов, битов и записи миксов. DJ Mix сочетает в себе мощный функционал, интуитивно понятный интерфейс и высокую производительность, оптимизированную для современных мобильных устройств. Это приложение поможет вам не только микшировать музыку, но и добавить к ней уникальные звуковые эффекты, ремиксировать треки и экспериментировать с различными стилями.

DJ Mix поддерживает работу с двумя виртуальными микшерами, оснащен реальным кроссфейдером и предлагает расширенные функции эквалайзера и усилителя басов. Вы можете создавать треки, используя встроенные звуковые эффекты, петли различной длины и пакеты сэмплов. Программа позволяет записывать миксы в формате высокого качества, а также работать с музыкальной библиотекой вашего устройства, включая импорт треков, альбомов и папок.

Основные возможности приложения DJ Mix:

  • Интуитивно понятный интерфейс с удобным доступом ко всем функциям.
  • Два виртуальных микшера с кроссфейдером для гибкого микширования.
  • Возможность установки до шести точек Hot Cues на каждой деке.
  • Петли с вариативностью от 1/64 до 128 тактов.
  • Пятиполосный эквалайзер с возможностью усиления басов.
  • Встроенные звуковые эффекты: DJing, Gunshot, Clap, Scratch и другие.
  • Доступ к музыкальным трекам, исполнителям, альбомам и папкам устройства.
  • Возможность записи HD-миксов в формате MP3, с использованием микрофона или внутреннего аудио.
  • Управление эффектами и высотой тона через эквалайзер.
  • Поддержка импорта музыки в плейлисты для удобного использования.
  • Воспроизведение ремиксов с возможностью обратного или прямого проигрывания.
  • Оптимизация для плавной работы на всех мобильных устройствах.
ТОП-сегодня раздела "Микшеры"
 

скачать MixPadsMixPads 7.5

Приложения с помощью которого вы сможете создавать музыку, провести живое выступление,...

скачать Cross DJ FreeCross DJ Free 3.5.8

Cross DJ Free - одно из лучших Android-приложений для диджеев, благодаря которому пользователь...

скачать GroovepadGroovepad 1.22.0

Бесплатное Android-приложение для создания ритмов и собственных музыкальных композиций....

скачать DJ ControlDJ Control 2.7

DJ Control – с этим приложением, ваше Android-устройство превратится в полноценный MIDI-контроллер....

скачать Wireless MixerWireless Mixer 2.6

Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком...

скачать Zulu Free DJ MixerZulu Free DJ Mixer 6.00

Zulu Free DJ Mixer - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно легко микшировать...

Отзывы о программе DJ Mix

Admin

Отзывов о программе DJ Mix 2.2.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв