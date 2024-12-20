KPass для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.18 Мб
СКАЧАТЬ
KPass скриншот № 1
KPass скриншот № 2
KPass скриншот № 3
KPass скриншот № 4

KPass — современное приложение для управления паролями, обеспечивающее их надежное хранение и удобный доступ. Программа поддерживает форматы KDBX версий 3 и 4, что позволяет интегрироваться с популярными инструментами управления паролями, такими как KeePass. KPass помогает пользователям упорядочить и защитить личную информацию, обеспечивая безопасность данных на всех устройствах.

Основное предназначение приложения — создание, хранение и управление сложными паролями, необходимыми для доступа к онлайн-сервисам, банковским аккаунтам и личным документам. Все данные сохраняются в зашифрованном виде, что минимизирует риски их утраты или компрометации.

KPass также предлагает синхронизацию данных между устройствами, что делает процесс использования паролей простым и удобным. Пользователи могут хранить не только пароли, но и другие конфиденциальные данные, включая адреса, банковские реквизиты и заметки.

Основные возможности KPass:

  • Поддержка форматов KDBX 3 и 4 для совместимости с другими менеджерами паролей.
  • Надежное шифрование данных для защиты от несанкционированного доступа.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс для легкого управления паролями.
  • Хранение паролей, заметок, адресов и данных банковских карт.
  • Синхронизация данных между устройствами для доступа из любого места.
  • Генератор сложных паролей для повышения безопасности учетных записей.
  • Поддержка создания и управления категориями для упрощения организации данных.
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры паролей"
 

скачать PasswardenPasswarden 3.0.4

Удобный и безопасный менеджер паролей, который позволяет хранить учетные данные,...

скачать PinboxPinbox 17.9.1

Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно быстро и...

скачать HidePassHidePass 1.9.2

Ваш надежный спутник в мире безопасности данных. Управляйте своими паролями легко и...

скачать SafeInCloudSafeInCloud 24.7.3

SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет...

скачать EnpassEnpass 6.9.5.958

Отличный менеджер паролей для Android-устройств, который надежно сохранит все Ваши учетные...

скачать Keepass2Android OfflineKeepass2Android Offline 1.09e-r7

Мобильный менеджер паролей с открытым исходным кодом для Android, который умеет работать с...

Отзывы о программе KPass

Admin

Отзывов о программе KPass 2.4.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв