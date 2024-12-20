KPass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Korovan
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.18 Мб
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KPass — современное приложение для управления паролями, обеспечивающее их надежное хранение и удобный доступ. Программа поддерживает форматы KDBX версий 3 и 4, что позволяет интегрироваться с популярными инструментами управления паролями, такими как KeePass. KPass помогает пользователям упорядочить и защитить личную информацию, обеспечивая безопасность данных на всех устройствах.
Основное предназначение приложения — создание, хранение и управление сложными паролями, необходимыми для доступа к онлайн-сервисам, банковским аккаунтам и личным документам. Все данные сохраняются в зашифрованном виде, что минимизирует риски их утраты или компрометации.
KPass также предлагает синхронизацию данных между устройствами, что делает процесс использования паролей простым и удобным. Пользователи могут хранить не только пароли, но и другие конфиденциальные данные, включая адреса, банковские реквизиты и заметки.
Основные возможности KPass:
- Поддержка форматов KDBX 3 и 4 для совместимости с другими менеджерами паролей.
- Надежное шифрование данных для защиты от несанкционированного доступа.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс для легкого управления паролями.
- Хранение паролей, заметок, адресов и данных банковских карт.
- Синхронизация данных между устройствами для доступа из любого места.
- Генератор сложных паролей для повышения безопасности учетных записей.
- Поддержка создания и управления категориями для упрощения организации данных.
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