Old Classic Notepad для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.49 Мб
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Old Classic Notepad for Windows 11 — приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более простую и лёгкую альтернативу современному «Блокноту» с его расширенными функциями, такими как вкладки, автосохранение и поддержка тёмной темы. Old Classic Notepad разработан для тех, кто ценит минимализм, высокую скорость работы и низкое потребление системных ресурсов.

Приложение создаётся на базе оригинальных файлов Windows 10 версии 22H2, которые не подвергались каким-либо изменениям. Old Classic Notepad может работать параллельно с современным «Блокнотом», предлагая пользователям свободу выбора. После установки классический «Блокнот» становится доступен через меню «Пуск», контекстное меню проводника и ярлык на рабочем столе (при соответствующей настройке).

Old Classic Notepad подойдёт как для простых задач, так и для пользователей, которые ищут производительное и лаконичное решение без избыточных функций. Программа использует язык операционной системы, благодаря наличию MUI-ресурсов, а также предлагает деинсталлятор для удобного удаления приложения.

Основные возможности приложения Old Classic Notepad for Windows 11:

  • Поддержка быстрого запуска и минимального использования системных ресурсов.
  • Возможность работы параллельно с современным «Блокнотом».
  • Установка из подлинных файлов Windows 10 (без изменений).
  • Регистрация приложения как «notepad.exe» для запуска через диалог «Выполнить».
  • Полная совместимость с интерфейсом операционной системы благодаря локализации MUI.
  • Поддержка 32-битных и 64-битных версий Windows 11.
  • Возможность добавления ярлыков в меню «Пуск», контекстное меню проводника и на рабочий стол.
  • Настройка ассоциации с текстовыми файлами.
  • Поддержка множества языков (включая русский, украинский, английский, немецкий и другие).
  • Экономия дискового пространства за счёт извлечения только нужных языковых файлов.
  • Удобное удаление через стандартный деинсталлятор Windows.
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