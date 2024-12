Old Classic Notepad for Windows 11 — приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более простую и лёгкую альтернативу современному «Блокноту» с его расширенными функциями, такими как вкладки, автосохранение и поддержка тёмной темы. Old Classic Notepad разработан для тех, кто ценит минимализм, высокую скорость работы и низкое потребление системных ресурсов.

Приложение создаётся на базе оригинальных файлов Windows 10 версии 22H2, которые не подвергались каким-либо изменениям. Old Classic Notepad может работать параллельно с современным «Блокнотом», предлагая пользователям свободу выбора. После установки классический «Блокнот» становится доступен через меню «Пуск», контекстное меню проводника и ярлык на рабочем столе (при соответствующей настройке).

Old Classic Notepad подойдёт как для простых задач, так и для пользователей, которые ищут производительное и лаконичное решение без избыточных функций. Программа использует язык операционной системы, благодаря наличию MUI-ресурсов, а также предлагает деинсталлятор для удобного удаления приложения.

Основные возможности приложения Old Classic Notepad for Windows 11: