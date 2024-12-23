Old Classic Notepad для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|win7games.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.49 Мб
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Old Classic Notepad for Windows 11 — приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более простую и лёгкую альтернативу современному «Блокноту» с его расширенными функциями, такими как вкладки, автосохранение и поддержка тёмной темы. Old Classic Notepad разработан для тех, кто ценит минимализм, высокую скорость работы и низкое потребление системных ресурсов.
Приложение создаётся на базе оригинальных файлов Windows 10 версии 22H2, которые не подвергались каким-либо изменениям. Old Classic Notepad может работать параллельно с современным «Блокнотом», предлагая пользователям свободу выбора. После установки классический «Блокнот» становится доступен через меню «Пуск», контекстное меню проводника и ярлык на рабочем столе (при соответствующей настройке).
Old Classic Notepad подойдёт как для простых задач, так и для пользователей, которые ищут производительное и лаконичное решение без избыточных функций. Программа использует язык операционной системы, благодаря наличию MUI-ресурсов, а также предлагает деинсталлятор для удобного удаления приложения.
Основные возможности приложения Old Classic Notepad for Windows 11:
- Поддержка быстрого запуска и минимального использования системных ресурсов.
- Возможность работы параллельно с современным «Блокнотом».
- Установка из подлинных файлов Windows 10 (без изменений).
- Регистрация приложения как «notepad.exe» для запуска через диалог «Выполнить».
- Полная совместимость с интерфейсом операционной системы благодаря локализации MUI.
- Поддержка 32-битных и 64-битных версий Windows 11.
- Возможность добавления ярлыков в меню «Пуск», контекстное меню проводника и на рабочий стол.
- Настройка ассоциации с текстовыми файлами.
- Поддержка множества языков (включая русский, украинский, английский, немецкий и другие).
- Экономия дискового пространства за счёт извлечения только нужных языковых файлов.
- Удобное удаление через стандартный деинсталлятор Windows.
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Admin
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