Say it right! для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.5 Мб
СКАЧАТЬ
Say it right! скриншот № 1
Say it right! скриншот № 2
Say it right! скриншот № 3
Say it right! скриншот № 4

Say it right! – приложение, которое предоставляет доступ к огромной базе данных слов, выражений и предложений с правильным произношением на более чем 300 языках. Программа будет полезна для тех, кто изучает иностранные языки, готовится к поездкам за границу или просто хочет узнать, как звучат слова на различных языках от их носителей.

С помощью приложения можно легко прослушать, как произносятся слова на разных языках, запомнить их и улучшить собственные навыки общения. Произношение записано носителями языка, что гарантирует точность и естественность звучания. Простой и удобный интерфейс делает использование приложения максимально комфортным, а поддержка планшетов позволяет работать с ним на любых устройствах.

Приложение работает онлайн и дает доступ к более чем двум миллионам слов и выражений. Это идеальный инструмент для изучения языков, подготовки к путешествиям или профессионального использования в международной среде.

Основные возможности приложения Say it right!:

  • Поддержка более 300 языков мира.
  • Обширная база данных с произношением свыше 2 миллионов слов и выражений.
  • Произношения записаны носителями языка для максимальной точности.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Поддержка планшетов для удобного использования на большом экране.
  • Полный доступ к функциям без необходимости оплаты.
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать Learna AILearna AI 1.1.4

Приложение для изучения английского языка с помощью искусственного интеллекта, которое...

скачать Английский с NemoАнглийский с Nemo 1.7.1

Английский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать Переводчик Speak & TranslateПереводчик Speak & Translate 5.0.3.2

Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами....

скачать Полиглот. Английский язык LiteПолиглот. Английский язык Lite 5.06

Полиглот 1. Английский язык - тренажер для обучения английскому языку по методике Дмитрия...

скачать StimulerStimuler 2.3.11

Удобный в использовании карманный наставник для подготовки к IELTS Speaking и...

скачать Польский язык за 7 уроковПольский язык за 7 уроков 3.4.1

Польский язык за 7 уроков - бесплатный курс польского языка, который поможет вам с...

Отзывы о программе Say it right!

Admin

Отзывов о программе Say it right! 1.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв