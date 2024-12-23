Say it right! для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sergey Solovyev
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.5 Мб
|СКАЧАТЬ
Say it right! – приложение, которое предоставляет доступ к огромной базе данных слов, выражений и предложений с правильным произношением на более чем 300 языках. Программа будет полезна для тех, кто изучает иностранные языки, готовится к поездкам за границу или просто хочет узнать, как звучат слова на различных языках от их носителей.
С помощью приложения можно легко прослушать, как произносятся слова на разных языках, запомнить их и улучшить собственные навыки общения. Произношение записано носителями языка, что гарантирует точность и естественность звучания. Простой и удобный интерфейс делает использование приложения максимально комфортным, а поддержка планшетов позволяет работать с ним на любых устройствах.
Приложение работает онлайн и дает доступ к более чем двум миллионам слов и выражений. Это идеальный инструмент для изучения языков, подготовки к путешествиям или профессионального использования в международной среде.
Основные возможности приложения Say it right!:
- Поддержка более 300 языков мира.
- Обширная база данных с произношением свыше 2 миллионов слов и выражений.
- Произношения записаны носителями языка для максимальной точности.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Поддержка планшетов для удобного использования на большом экране.
- Полный доступ к функциям без необходимости оплаты.
Приложение для изучения английского языка с помощью искусственного интеллекта, которое...
Английский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Переводчик Speak & Translate 5.0.3.2
Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами....
Полиглот. Английский язык Lite 5.06
Полиглот 1. Английский язык - тренажер для обучения английскому языку по методике Дмитрия...
Удобный в использовании карманный наставник для подготовки к IELTS Speaking и...
Польский язык за 7 уроков 3.4.1
Польский язык за 7 уроков - бесплатный курс польского языка, который поможет вам с...
Отзывы о программе Say it right!
Admin
Отзывов о программе Say it right! 1.10 пока нет, можете добавить...