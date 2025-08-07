LingQ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|LingQ Languages Ltd.
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80.52 Мб
|СКАЧАТЬ
LingQ — приложение для самостоятельного изучения английского языка с опорой на аутентичные материалы: фильмы, видео, подкасты, книги и онлайн-статьи. Программа создает интерактивные уроки на базе алгоритмов ИИ, в которых интегрировано чтение и прослушивание с мгновенным доступом к переводу слов, а также повторение по методике интервальных повторений (SRS).
Пользователи могут проходить уроки в офлайн режиме, слушать аудиофайлы из персонализированных плейлистов, использовать режим «караоке» (синхронное чтение текста и прослушивание аудио), а также принимать участие в обучающих челленджах для создания устойчивых учебных привычек. Также предусмотрены функции импорта стороннего контента, преобразования текста в уроки, синхронизации прогресса между устройствами и настройки целей по изучению.
Список основных возможностей LingQ:
- Генерирует персонализированные уроки на основк контента с YouTube, Netflix, подкастов, книг и веб-ресурсов.
- Предоставляет интерактивный режим чтения и прослушивания с мгновенным переводом слов.
- Использует систему интервального повторения (SRS) для закрепления словарного запаса.
- Дает возможность создавать персонализированные плейлисты для прослушивания.
- Предлагает участие в образовательных челленджах и отслеживание результатов.
- Автоматически синхронизирует прогресс обучения между устройствами.
- Поддерживает импорт материалов и работу с различными форматами данных.
- Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
Приложение для изучения иностранных языков, использует диалоги с AI-наставниками для...
Приложение для изучения иностранных языков, которое поможет не только улучшить...
Приложение для самостоятельного изучения японского языка, предлагает обучение чтению,...
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой...
Отличное мобильное Android-приложение, которое подходит для начинающих, а также для тех, кто...
Отзывы о программе LingQ
Admin
Отзывов о программе LingQ 6.0.5 пока нет, можете добавить...