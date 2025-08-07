LingQ — приложение для самостоятельного изучения английского языка с опорой на аутентичные материалы: фильмы, видео, подкасты, книги и онлайн-статьи. Программа создает интерактивные уроки на базе алгоритмов ИИ, в которых интегрировано чтение и прослушивание с мгновенным доступом к переводу слов, а также повторение по методике интервальных повторений (SRS).

Пользователи могут проходить уроки в офлайн режиме, слушать аудиофайлы из персонализированных плейлистов, использовать режим «караоке» (синхронное чтение текста и прослушивание аудио), а также принимать участие в обучающих челленджах для создания устойчивых учебных привычек. Также предусмотрены функции импорта стороннего контента, преобразования текста в уроки, синхронизации прогресса между устройствами и настройки целей по изучению.

Список основных возможностей LingQ: