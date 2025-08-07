LingQ для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:80.52 Мб
СКАЧАТЬ
LingQ скриншот № 1
LingQ скриншот № 2
LingQ скриншот № 3
LingQ скриншот № 4

LingQ — приложение для самостоятельного изучения английского языка с опорой на аутентичные материалы: фильмы, видео, подкасты, книги и онлайн-статьи. Программа создает интерактивные уроки на базе алгоритмов ИИ,  в которых интегрировано чтение и прослушивание с мгновенным доступом к переводу слов, а также повторение по методике интервальных повторений (SRS). 

Пользователи могут проходить уроки в офлайн режиме, слушать аудиофайлы из персонализированных плейлистов, использовать режим «караоке» (синхронное чтение текста и прослушивание аудио), а также принимать участие в обучающих челленджах для создания устойчивых учебных привычек. Также предусмотрены функции импорта стороннего контента, преобразования текста в уроки, синхронизации прогресса между устройствами и настройки целей по изучению.

Список основных возможностей LingQ:

  • Генерирует персонализированные уроки на основк контента с YouTube, Netflix, подкастов, книг и веб-ресурсов.
  • Предоставляет интерактивный режим чтения и прослушивания с мгновенным переводом слов.
  • Использует систему интервального повторения (SRS) для закрепления словарного запаса.
  • Дает возможность создавать персонализированные плейлисты для прослушивания.
  • Предлагает участие в образовательных челленджах и отслеживание результатов.
  • Автоматически синхронизирует прогресс обучения между устройствами.
  • Поддерживает импорт материалов и работу с различными форматами данных.
  • Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать TalkMeTalkMe 2.1.4

Приложение для изучения иностранных языков, использует диалоги с AI-наставниками для...

скачать LingoClipLingoClip 2.2.7

Приложение для изучения иностранных языков, которое поможет не только улучшить...

скачать Hey JapanHey Japan 3.0.6

Приложение для самостоятельного изучения японского языка, предлагает обучение чтению,...

скачать Учим ПольскийУчим Польский 8.0.8

Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов...

скачать Орфография русского языкаОрфография русского языка 2.6

Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой...

скачать uTalkuTalk 3.8.1

Отличное мобильное Android-приложение, которое подходит для начинающих, а также для тех, кто...

Отзывы о программе LingQ

Admin

Отзывов о программе LingQ 6.0.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв