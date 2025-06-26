HeyKorea для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Language Skills Studio
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|90.65 Мб
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HeyKorea — приложение для пользователей, которые изучают корейский язык, охватывает все ключевые аспекты языка: алфавит (хангыль), словарный запас, грамматику, навыки аудирования, чтения и устной речи. При обучении используются элементы геймификации: карточки, практические диалоги, значки за достижения и встроенная система отслеживания прогресса. Подходит для тех, кто готовится к экзамену TOPIK.
Платформа предлагает системный подход к обучению: темы распределены по уровням сложности, каждый из которых сопровождается иллюстрациями, теоретическими материалами и заданиями для практики. Аудиофайлы помогают улучшить восприятие речи на слух, а письменные упражнения развить навыки написания. Индивидуальные рекомендации дают возможность адаптировать обучение под собственные цели и темп обучения.
Список основных возможностей HeyKorea:
- Помогает структурировано изучать корейский язык и отслеживать прогресс.
- Содержит тематический словарь с иллюстрациями по различным темам.
- Предлагает специальные словарные блоки для тех, кто готовится к экзамену TOPIK.
- Содержит аудиоуроки для тренировки восприятия речи на слух и практические задания для устной и письменной речи.
- Помогает закрепить материал через интерактивные карточки и диалоговые упражнения.
- Простой и понятный интерфейс для ежедневных занятий.
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