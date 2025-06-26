HeyKorea для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.94 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Языки
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Размер:90.65 Мб
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HeyKorea — приложение для пользователей, которые изучают корейский язык, охватывает все ключевые аспекты языка: алфавит (хангыль), словарный запас, грамматику, навыки аудирования, чтения и устной речи. При обучении используются элементы геймификации: карточки, практические диалоги, значки за достижения и встроенная система отслеживания прогресса. Подходит для тех, кто готовится к экзамену TOPIK.

Платформа предлагает системный подход к обучению: темы распределены по уровням сложности, каждый из которых сопровождается иллюстрациями, теоретическими материалами и заданиями для практики. Аудиофайлы помогают улучшить восприятие речи на слух, а письменные упражнения развить навыки написания. Индивидуальные рекомендации дают возможность адаптировать обучение под собственные цели и темп обучения.

Список основных возможностей HeyKorea:

  • Помогает структурировано изучать корейский язык и отслеживать прогресс.
  • Содержит тематический словарь с иллюстрациями по различным темам.
  • Предлагает специальные словарные блоки для тех, кто готовится к экзамену TOPIK.
  • Содержит аудиоуроки для тренировки восприятия речи на слух и практические задания для устной и письменной речи.
  • Помогает закрепить материал через интерактивные карточки и диалоговые упражнения.
  • Простой и понятный интерфейс для ежедневных занятий.
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