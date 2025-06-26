HeyKorea — приложение для пользователей, которые изучают корейский язык, охватывает все ключевые аспекты языка: алфавит (хангыль), словарный запас, грамматику, навыки аудирования, чтения и устной речи. При обучении используются элементы геймификации: карточки, практические диалоги, значки за достижения и встроенная система отслеживания прогресса. Подходит для тех, кто готовится к экзамену TOPIK.

Платформа предлагает системный подход к обучению: темы распределены по уровням сложности, каждый из которых сопровождается иллюстрациями, теоретическими материалами и заданиями для практики. Аудиофайлы помогают улучшить восприятие речи на слух, а письменные упражнения развить навыки написания. Индивидуальные рекомендации дают возможность адаптировать обучение под собственные цели и темп обучения.

Список основных возможностей HeyKorea: