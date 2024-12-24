WordPad для Windows 11 — это приложение, которое восстанавливает классический текстовый редактор WordPad в операционной системе Windows 11. После того как Microsoft исключила WordPad из сборок Windows 11 и убрала его из существующих установок через обновления, пользователи лишились возможности использовать этот инструмент. Данный пакет позволяет вернуть WordPad на ваш компьютер, используя оригинальные файлы, которые не были модифицированы.

Программа добавляет WordPad в меню «Пуск» и предоставляет возможность создания ярлыка на рабочем столе. Она полностью совместима с Windows 11, включая поддержку как 32-битной, так и 64-битной версий системы. Установленный редактор интегрируется в операционную систему, используя её язык интерфейса благодаря поддержке MUI-ресурсов.

Для удобства пользователей WordPad можно запускать привычными способами, такими как команды write.exe или wordpad.exe в окне «Выполнить» или через поиск на панели задач. Приложение также оснащено встроенным деинсталлятором, что позволяет легко удалить его через «Настройки» > «Приложения» > «Установленные приложения».

Программа поддерживает множество языков и автоматически подстраивается под язык системы, извлекая только необходимые локализационные файлы. Это позволяет сэкономить дисковое пространство, обеспечивая при этом полную языковую совместимость

Основные возможности WordPad для Windows 11: