Hide From Uninstall List для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.05 Мб
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Hide From Uninstall List – это небольшая, но эффективная утилита для управления видимостью установленных приложений в списке "Программы и компоненты" операционной системы Windows. Она предназначена для защиты конфиденциальной информации и предотвращения случайного удаления важного программного обеспечения другими пользователями. Программа предоставляет простой и удобный способ скрытия записей об установленных приложениях без необходимости вносить изменения вручную через реестр системы.
Одной из ключевых особенностей утилиты является портативность. Это означает, что для использования Hide From Uninstall List не требуется установка. Достаточно распаковать архив с программой в любую удобную папку на жестком диске и запустить ее. Интерфейс приложения интуитивно понятен: он отображает список всех установленных программ вместе с данными об их издателе и текущем состоянии.
Для того чтобы скрыть приложение из списка, достаточно выделить его в интерфейсе и нажать кнопку «ghost». Кроме того, Hide From Uninstall List предоставляет возможность выполнения аналогичного действия через контекстное меню. В приложении предусмотрена опция скрытия всего раздела "Apps & Features", что особенно удобно, если компьютер используется несколькими пользователями.
Hide From Uninstall List существенно упрощает процесс маскировки программ, избавляя пользователей от необходимости вручную изменять параметры реестра. Кроме того, утилита отображает полный перечень установленных приложений, включая патчи и обновления, что позволяет оперативно проверить актуальность программного обеспечения.
Основные возможности Hide From Uninstall List:
- Скрытие отдельных приложений из списка "Программы и компоненты".
- Возможность скрытия всего раздела "Apps & Features" для повышения конфиденциальности.
- Портативность – программа не требует установки и может быть запущена с любого носителя.
- Интуитивно понятный интерфейс с поддержкой контекстного меню.
- Просмотр полного списка установленных программ, включая обновления и патчи.
- Упрощение процесса маскировки программ по сравнению с ручной настройкой реестра.
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