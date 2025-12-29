ASTRO VPN — приложение защищённого VPN-соединения на устройствах под управлением Android, предназначено для тех, кому нужно повысить уровень конфиденциальности в интернете, обойти географические ограничения и получить стабильный и анонимный доступ к контенту. ASTRO VPN обеспечивает быстрый доступ к VPN в один клик, без регистрации и ввода личных данных.

Программа шифрует трафик, скрывает IP-адрес пользователя, подходит для базового серфинга и более интенсивных сценариев: потокового видео и онлайн-игр. Доступ к серверам бесплатный и без лимитов на трафик. Помогает обойти блокировки сайтов и сервисов, недоступных в определённых регионах, пользователи могут использовать интернет без риска перехвата данных или отслеживания активности.

Список основных возможностей ASTRO VPN: