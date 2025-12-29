VPN ASTRO для Android
|Оценка:
|4.90/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Free VPN Unlimited AG
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 407 | Статистика
|Размер:
|94.33 Мб
ASTRO VPN — приложение защищённого VPN-соединения на устройствах под управлением Android, предназначено для тех, кому нужно повысить уровень конфиденциальности в интернете, обойти географические ограничения и получить стабильный и анонимный доступ к контенту. ASTRO VPN обеспечивает быстрый доступ к VPN в один клик, без регистрации и ввода личных данных.
Программа шифрует трафик, скрывает IP-адрес пользователя, подходит для базового серфинга и более интенсивных сценариев: потокового видео и онлайн-игр. Доступ к серверам бесплатный и без лимитов на трафик. Помогает обойти блокировки сайтов и сервисов, недоступных в определённых регионах, пользователи могут использовать интернет без риска перехвата данных или отслеживания активности.
Список основных возможностей ASTRO VPN:
- Обеспечивает бесплатный доступ к VPN без регистрации и ввода личных данных.
- Предоставляет неограниченный интернет-трафик без лимитов по скорости.
- Обходит географические ограничения и предоставляет доступ к заблокированным сайтам и сервисам.
- Шифрует трафик для защиты данных от интернет-провайдеров и третьих лиц.
- Защищает конфиденциальность пользователя и скрывает IP-адреса.
- Надёжное соединение в общественных и незащищённых сетях Wi-Fi.
- Простое управление без дополнительных настроек и высокая стабильность работы.
- Минимальное потребление системных ресурсов.
Отзывы о программе VPN ASTRO
Helena_09 про VPN ASTRO 1.0.7 [29-06-2025]
Все хорошо
| | Ответить