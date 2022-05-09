Secure VPN для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,74 Мб
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Secure VPN - приложение, предоставляющее бесплатный VPN-сервис. Secure VPN шифрует ваше интернет-соединение, чтобы третьи лица не могли отслеживать вашу онлайн-активность. Приложение делает ваше соединение более безопасным, чем при использовании обычного прокси. Оно обеспечивает безопасность и защищенность вашего присутствия в Интернете, особенно когда вы пользуетесь общедоступными бесплатными сетями Wi-Fi.

Использует глобальную сеть VPN, включающую Америку, Европу и Азию. Большинство серверов можно использовать бесплатно: вы можете щелкнуть по флагу и изменить сервер в любое время, когда захотите.

Ключевые особенности Secure VPN:

  • Большое количество серверов, высокоскоростная полоса пропускания.
  • Возможность выбора приложений, которые используют VPN (требуется Android 5.0+).
  • Работает с Wi-Fi, 5G, LTE/4G, 3G и всеми мобильными сетями данных.
  • Строгая политика отсутствия журналов.
  • Интеллектуальный выбор сервера.
  • Хорошо продуманный пользовательский интерфейс, небольшое количество рекламных объявлений.
  • Отсутствие ограничений по времени или по использованию.
  • Не требуется регистрация или настройка.
  • Не требуются дополнительные разрешения.
  • Небольшой размер.
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