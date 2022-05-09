Secure VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Signal Lab
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,74 Мб
Secure VPN - приложение, предоставляющее бесплатный VPN-сервис. Secure VPN шифрует ваше интернет-соединение, чтобы третьи лица не могли отслеживать вашу онлайн-активность. Приложение делает ваше соединение более безопасным, чем при использовании обычного прокси. Оно обеспечивает безопасность и защищенность вашего присутствия в Интернете, особенно когда вы пользуетесь общедоступными бесплатными сетями Wi-Fi.
Использует глобальную сеть VPN, включающую Америку, Европу и Азию. Большинство серверов можно использовать бесплатно: вы можете щелкнуть по флагу и изменить сервер в любое время, когда захотите.
Ключевые особенности Secure VPN:
- Большое количество серверов, высокоскоростная полоса пропускания.
- Возможность выбора приложений, которые используют VPN (требуется Android 5.0+).
- Работает с Wi-Fi, 5G, LTE/4G, 3G и всеми мобильными сетями данных.
- Строгая политика отсутствия журналов.
- Интеллектуальный выбор сервера.
- Хорошо продуманный пользовательский интерфейс, небольшое количество рекламных объявлений.
- Отсутствие ограничений по времени или по использованию.
- Не требуется регистрация или настройка.
- Не требуются дополнительные разрешения.
- Небольшой размер.
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Admin
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