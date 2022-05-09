Secure VPN - приложение, предоставляющее бесплатный VPN-сервис. Secure VPN шифрует ваше интернет-соединение, чтобы третьи лица не могли отслеживать вашу онлайн-активность. Приложение делает ваше соединение более безопасным, чем при использовании обычного прокси. Оно обеспечивает безопасность и защищенность вашего присутствия в Интернете, особенно когда вы пользуетесь общедоступными бесплатными сетями Wi-Fi.

Использует глобальную сеть VPN, включающую Америку, Европу и Азию. Большинство серверов можно использовать бесплатно: вы можете щелкнуть по флагу и изменить сервер в любое время, когда захотите.

Ключевые особенности Secure VPN: