AmneziaVPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amnezia
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 4 | Статистика
|Размер:
|149,7 Мб
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AmneziaVPN - простой и абсолютно бесплатный сервис для создания VPN соединения на своем сервере. Достаточно указать IP-адрес, логин и пароль сервера, а дальше приложение автоматически настроит его для подключения по VPN.
Данная программа не является стандартным VPN сервисом, т.е. вы не подключаетесь к каким-либо ресурсам, за которые нужно платить. Однако вам понадобится классический или виртуальный сервер для правильной конфигурации доступа.
В отличии от разнообразных VPN утилит, которые могут использовать ваши данные в своих целях, эта программа абсолютно безопасна, так что вы можете не беспокоиться об утечке конфиденциальной информации.
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Admin
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