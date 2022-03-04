AmneziaVPN - простой и абсолютно бесплатный сервис для создания VPN соединения на своем сервере. Достаточно указать IP-адрес, логин и пароль сервера, а дальше приложение автоматически настроит его для подключения по VPN.

Данная программа не является стандартным VPN сервисом, т.е. вы не подключаетесь к каким-либо ресурсам, за которые нужно платить. Однако вам понадобится классический или виртуальный сервер для правильной конфигурации доступа.

В отличии от разнообразных VPN утилит, которые могут использовать ваши данные в своих целях, эта программа абсолютно безопасна, так что вы можете не беспокоиться об утечке конфиденциальной информации.