AmneziaVPN для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):3 / 4 | Статистика
Размер:149,7 Мб
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AmneziaVPN - простой и абсолютно бесплатный сервис для создания VPN соединения на своем сервере. Достаточно указать IP-адрес, логин и пароль сервера, а дальше приложение автоматически настроит его для подключения по VPN.

Данная программа не является стандартным VPN сервисом, т.е. вы не подключаетесь к каким-либо ресурсам, за которые нужно платить. Однако вам понадобится классический или виртуальный сервер для правильной конфигурации доступа.  

В отличии от разнообразных VPN утилит, которые могут использовать ваши данные в своих целях, эта программа абсолютно безопасна, так что вы можете не беспокоиться об утечке конфиденциальной информации.

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