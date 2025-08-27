VPNLY для Android
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 63
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Free VPN Unlimited AG
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 2 709 | Статистика
|Размер:
|35.41 Мб
VPNLY — приложение для безопасного и анонимного доступа в интернет, обеспечивает стабильное VPN-соединение без регистрации и ввода персональных данных. Будет полезно пользователям, которым нужно защитить трафик, скрыть IP-адрес и обойти блокировки ресурсов. Можно использоваться для стриминга, игр, работы с заблокированными сайтами и в ситуациях, где важно обеспечить конфиденциальное соединение.
Программа шифрует интернет-трафик через защищённый туннель, предотвращает перехват данных и слежку со стороны третьих лиц, благодаря современным технологиям и протоколам, включая XRay, а также защищает от утечек DNS и WebRTC. Никакие данные о действиях пользователя не сохраняются, подключение происходит в один клик, без необходимости создавать учетную запись.
Список основных возможностей VPNLY:
- Предоставляет подключение через VPN без регистрации и ввода личных данных.
- Обеспечивает полную конфиденциальность: не собирает и не сохраняет журналы активности.
- Защищает от утечки IP-адреса через WebRTC и исключает доступ к данным со стороны третьих лиц.
- Использует современные протоколы, включая XRay, для быстрого соединения с серверами.
- Обеспечивает быстрый доступ к потоковым сервисам, онлайн-играм и заблокированным веб-ресурсам.
- Минимально влияет на работу системы и работает в фоновом режиме.
- Предоставляет неограниченный трафик без ограничений по скорости или объему данных.
