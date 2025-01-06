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TunePat Apple Music Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Демо версия | Цена: $29.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.01 Мб
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TunePat Apple Music Converter — специализированное приложение для работы с аудиоконтентом, которое позволяет загружать и конвертировать музыку, плейлисты, альбомы, подкасты и аудиокниги с платформы Apple Music. Программа предоставляет удобные инструменты для сохранения аудиофайлов в высоком качестве и в различных форматах, что делает ее незаменимой для тех, кто ценит автономное воспроизведение и организацию музыкальной библиотеки.

Приложение поддерживает интеграцию с вашим аккаунтом Apple Music, что позволяет загружать контент напрямую с сервиса. После загрузки файлы можно преобразовать в такие форматы, как MP3, AAC, WAV, FLAC, AIFF или ALAC. Это дает пользователям возможность выбирать оптимальный формат в зависимости от устройства или предпочтений. Программа сохраняет исходное качество треков и сопровождающие их ID3-теги, включая название, исполнителя, альбом и другую метаинформацию.

TunePat Apple Music Converter позволяет одновременно загружать несколько файлов, что значительно ускоряет процесс создания локальной музыкальной коллекции. Приложение также поддерживает редактирование метаданных и изменение параметров аудиофайлов, таких как битрейт или частота дискретизации, чтобы пользователь мог настроить характеристики трека под свои нужды.

Основные возможности приложения TunePat Apple Music Converter:

  • Подключение к аккаунту Apple Music для загрузки контента напрямую с платформы.
  • Скачивание песен, плейлистов, альбомов, подкастов и аудиокниг в удобном автономном режиме.
  • Конвертация загруженных файлов в популярные форматы: MP3, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC.
  • Сохранение качества исходных аудиофайлов и ID3-тегов.
  • Возможность загрузки текстов песен и редактирования метаданных.
  • Одновременная загрузка нескольких треков для ускорения работы.
  • Настройка параметров трека: битрейта и частоты дискретизации.
  • Удобный интерфейс с интуитивно понятной навигацией.
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