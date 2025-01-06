TunePat Apple Music Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TunePat Inc
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.01 Мб
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TunePat Apple Music Converter — специализированное приложение для работы с аудиоконтентом, которое позволяет загружать и конвертировать музыку, плейлисты, альбомы, подкасты и аудиокниги с платформы Apple Music. Программа предоставляет удобные инструменты для сохранения аудиофайлов в высоком качестве и в различных форматах, что делает ее незаменимой для тех, кто ценит автономное воспроизведение и организацию музыкальной библиотеки.
Приложение поддерживает интеграцию с вашим аккаунтом Apple Music, что позволяет загружать контент напрямую с сервиса. После загрузки файлы можно преобразовать в такие форматы, как MP3, AAC, WAV, FLAC, AIFF или ALAC. Это дает пользователям возможность выбирать оптимальный формат в зависимости от устройства или предпочтений. Программа сохраняет исходное качество треков и сопровождающие их ID3-теги, включая название, исполнителя, альбом и другую метаинформацию.
TunePat Apple Music Converter позволяет одновременно загружать несколько файлов, что значительно ускоряет процесс создания локальной музыкальной коллекции. Приложение также поддерживает редактирование метаданных и изменение параметров аудиофайлов, таких как битрейт или частота дискретизации, чтобы пользователь мог настроить характеристики трека под свои нужды.
Основные возможности приложения TunePat Apple Music Converter:
- Подключение к аккаунту Apple Music для загрузки контента напрямую с платформы.
- Скачивание песен, плейлистов, альбомов, подкастов и аудиокниг в удобном автономном режиме.
- Конвертация загруженных файлов в популярные форматы: MP3, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC.
- Сохранение качества исходных аудиофайлов и ID3-тегов.
- Возможность загрузки текстов песен и редактирования метаданных.
- Одновременная загрузка нескольких треков для ускорения работы.
- Настройка параметров трека: битрейта и частоты дискретизации.
- Удобный интерфейс с интуитивно понятной навигацией.
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