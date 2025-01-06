ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen) – бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее комплексную защиту компьютера от вредоносных программ и кибератак. Программа включает в себя антивирус, антишпион, персональный брандмауэр, функции защиты беспроводных сетей, настраиваемые режимы сканирования и обновления безопасности в режиме реального времени.

Данное решение предоставляет надежный инструмент для защиты данных и предотвращения угроз. ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen) использует современные технологии для обнаружения и удаления вирусов, защиты от хакерских атак и обеспечения стабильной работы системы. Благодаря простому интерфейсу и широкому набору функций, программа подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных.

Основные возможности ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen):