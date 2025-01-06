Программы для Windows » Безопасность » Антивирусы » ZoneAlarm Free Antivirus NextGen 4.3.283

ZoneAlarm Free Antivirus NextGen для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.283 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.08 Мб
СКАЧАТЬ
ZoneAlarm Free Antivirus NextGen скриншот № 1
ZoneAlarm Free Antivirus NextGen скриншот № 2
ZoneAlarm Free Antivirus NextGen скриншот № 3
ZoneAlarm Free Antivirus NextGen скриншот № 4

ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen) – бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее комплексную защиту компьютера от вредоносных программ и кибератак. Программа включает в себя антивирус, антишпион, персональный брандмауэр, функции защиты беспроводных сетей, настраиваемые режимы сканирования и обновления безопасности в режиме реального времени.

Данное решение предоставляет надежный инструмент для защиты данных и предотвращения угроз. ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen) использует современные технологии для обнаружения и удаления вирусов, защиты от хакерских атак и обеспечения стабильной работы системы. Благодаря простому интерфейсу и широкому набору функций, программа подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных.

Основные возможности ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen):

  • Обнаружение и удаление вирусов, троянов, шпионского ПО, ботов и других вредоносных программ.
  • Защита данных от хакерских атак и вредоносного кода.
  • Защита компьютера от несанкционированного доступа.
  • Блокировка интернет-атак как на входе, так и на выходе.
  • Управление доступом приложений к сети.
  • Автоматическая настройка безопасного режима работы в Wi-Fi сетях.
  • Применение оптимальных параметров брандмауэра для повышения уровня защиты.
  • Возможность выбора уровня и глубины проверки системы.
  • Поддержка гибкой настройки параметров для различных задач.
  • Регулярное получение данных об угрозах от глобальной сети пользователей.
  • Оперативная защита от новых типов вредоносного ПО.
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

скачать Dr.Web CureIt!Dr.Web CureIt! 14.11.2024

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...

скачать Dr.WebDr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...

скачать Антивирус Kaspersky FreeАнтивирус Kaspersky Free 21.19.7.527

Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...

скачать HitmanProHitmanPro 3.8.36.332

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...

скачать Kaspersky Virus Removal ToolKaspersky Virus Removal Tool 20.0.12.0 (2025.01.02)

Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для комплексной проверки и лечения...

скачать AVG AntiVirus FreeAVG AntiVirus Free 24.7.9311

AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...

Отзывы о программе ZoneAlarm Free Antivirus NextGen

Admin

Отзывов о программе ZoneAlarm Free Antivirus NextGen 4.3.283 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв