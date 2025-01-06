ZoneAlarm Free Antivirus NextGen для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.283 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Check Point
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.08 Мб
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ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen) – бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее комплексную защиту компьютера от вредоносных программ и кибератак. Программа включает в себя антивирус, антишпион, персональный брандмауэр, функции защиты беспроводных сетей, настраиваемые режимы сканирования и обновления безопасности в режиме реального времени.
Данное решение предоставляет надежный инструмент для защиты данных и предотвращения угроз. ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen) использует современные технологии для обнаружения и удаления вирусов, защиты от хакерских атак и обеспечения стабильной работы системы. Благодаря простому интерфейсу и широкому набору функций, программа подходит как для начинающих пользователей, так и для опытных.
Основные возможности ZoneAlarm Free Antivirus (NextGen):
- Обнаружение и удаление вирусов, троянов, шпионского ПО, ботов и других вредоносных программ.
- Защита данных от хакерских атак и вредоносного кода.
- Защита компьютера от несанкционированного доступа.
- Блокировка интернет-атак как на входе, так и на выходе.
- Управление доступом приложений к сети.
- Автоматическая настройка безопасного режима работы в Wi-Fi сетях.
- Применение оптимальных параметров брандмауэра для повышения уровня защиты.
- Возможность выбора уровня и глубины проверки системы.
- Поддержка гибкой настройки параметров для различных задач.
- Регулярное получение данных об угрозах от глобальной сети пользователей.
- Оперативная защита от новых типов вредоносного ПО.
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Отзывы о программе ZoneAlarm Free Antivirus NextGen
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